Los cochitos regresan a Telde por las fiestas de San Gregorio
Las atracciones abrirán todos los días del 8 al 17 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, excepto el 17 de noviembre, que arrancarán a las 11.00 horas
Las Fiestas de San Gregorio 2025 comienzan en Telde este sábado 8 de noviembre, con el pregón a cargo del vecino Chanin Galindo, a las 20.00 horas en la plaza de Los Llanos. Al mismo tiempo, la Rambla Pedro Lezcano acogerá la tradicional feria de cochitos, que permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre, jornada grande de los fastos en honor al copatrono de la ciudad.
Todos los días, desde las 17.00 horas, la ciudadanía podrá disfrutar de las atracciones hasta altas horas de la noche. Además, los próximos martes y miércoles, 11 y 12 de noviembre, tendrán lugar los Días del Niño, con precios reducidos de 1, 2 y 3 euros, una oportunidad ideal para que las familias disfruten al completo de la feria.
El 17 de noviembre, Día de San Gregorio, los cochitos abrirán sus puertas desde las 11.00 horas, coincidiendo con la tradicional feria de ganado y el resto de actos festivos que llenarán de vida el casco histórico. Así, el miércoles 12 de noviembre, de 17.00 a 18.00 horas, se celebrará la ya habitual Hora sin Ruidos, una franja horaria pensada para que las personas con hipersensibilidad auditiva o con trastornos del espectro autista (TEA) puedan disfrutar de las atracciones en un entorno más tranquilo y adaptado.
