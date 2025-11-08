Emotivo y entrañable arranque de las Fiestas de San Gregorio con el pregón de 'Chanín' Galindo

Las Fiestas de San Gregorio Taumaturgo 2025 comenzaron este sábado con un pregón lleno de emoción y recuerdos, a cargo del vecino Sebastián “Chanín” Galindo, barbero de toda la vida y referente en el barrio de San Gregorio. La plaza de Los Llanos se llenó para escuchar a este teldense, que con sencillez logró conectar con el público, recibiendo varias ovaciones.

El acto contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, y otros miembros de la Corporación municipal. La noche comenzó tras el pasacalles anunciador que recorrió el casco comercial, con batucada y papahuevos, en un ambiente festivo que marcó el inicio de las celebraciones en honor al copatrono del municipio.

Durante su intervención, Peña destacó el valor de las fiestas como reflejo de la identidad teldense. “Esta noche la ciudad vuelve a abrir el corazón —dijo—. Y lo hace para celebrar unas fiestas que, más que tradición, son identidad. San Gregorio Taumaturgo nos convoca, una vez más, en torno a la fe, la historia y la alegría compartida”.

El alcalde reconoció la figura de Chanín, a quien definió como “tejedor de comunidad y orgullo teldense”. Recordó que en su barbería “no solo se cortaba el pelo, sino que se compartían historias, se resolvían problemas y se construía barrio”. Cerró su discurso animando a disfrutar de unas fiestas “hechas de personas, de recuerdos y de futuro compartido”.

Chanín repasó su vida y su relación con Telde, compartiendo anécdotas de su infancia, su oficio y su familia. Con humor, recordó sus inicios como aprendiz de barbero a los 13 años, sin imaginar que ese trabajo se convertiría en su pasión y en un punto de encuentro para varias generaciones. “En aquellos tiempos, la barbería era como las redes sociales de hoy —bromeó—. Si querías enterarte de algo, tenías que pasar por allí. Entre tijera y tijera, se sabía todo lo que pasaba en el pueblo”.

El pregonero dedicó también palabras a su esposa Emilia, a sus hijos Emilio, Roberto y Noelia, y a sus seis nietos, a quienes agradeció por ser “su orgullo y su fuerza”. Recordó además a sus vecinos y clientes, y reivindicó los valores que, según él, definen a Telde: la cercanía, la solidaridad y el espíritu de comunidad. “No cambien esa esencia que nos hace únicos —dijo—. Si cambiamos, que sea para mejorar, para sumar, para unir y nunca para dividir”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos del público.

Izado de la bandera

Tras el pregón, se celebró el izado de la bandera de San Gregorio, acompañado por la Banda Municipal de Música de Telde, Heriberto Cerpa y el Coro Amatis. El acto, cargado de simbolismo, sirvió de antesala a los eventos que ha preparado la Concejalía de Festejos para los próximos días.

Con este acto inaugural, Telde da la bienvenida oficial a las Fiestas de San Gregorio 2025, que se prolongarán hasta el 29 de noviembre con un programa de actividades para todas las edades: música, deporte, tradición, ferias y los esperados cochitos, que ya iluminan la Rambla Pedro Lezcano.