Aguacates, miel y vino canario para Travolta

John Travolta apareció en el centro de fisioterapia deportiva y medicina Hiperbárica Mare de Telde a tratarse algunas lesiones durante el rodaje de su próxima película 'Mareas Negras', que rodó en Gran Canaria junto a Samuel L. Jackson. Fue tanto la complicidad entre el fisioterapeuta Héctor Suárez y el actor, que el canario decidió regalarle algunos de los productos que más le gustan al actor, aguacates, miel y vino. Todo de Canarias. Al final, Héctor Suárez terminó tratando durante todo el mes de octubre al equipo artístico y técnico de la producción para recibir tratamientos personalizados, incluidos las sesiones de oxigenoterapia hiperbárica, la única cámara que hay en un centro privado en Gran Canaria. La hija de Travolta, Ella Bleu, también fue atendida en el centro teldense.

Suárez explicó que "fue toda una experiencia atender y conocer al gran actor de Hollywood que es, pero sobre todo a la gran persona que hay dentro", y lo describió como "muy humilde, cercano y siempre atento para que te encuentres cómodo". El fisioterapeuta aseguró que durante el mes de sesiones "no solo tuve la oportunidad de tratarlo y charlar con él, sino también de compartir junto a mi hija Julia una tarde en el rodaje de la película, invitados personalmente por John Travolta". En el rodaje, como invitados de honor del actor, destacó el buen trato que le dieron, además de ver "de primera mano cómo se rueda una película y de pasar un rato inolvidable en privado junto al actor y charlando distendidamente".

El actor agradeció personalmente al fisioterapeuta los regalos recibidos y contó con el para próximas sesiones.