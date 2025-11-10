Adiós a las piscifactorías de Melenara: Aquanaria tiene previsto desmantelar las jaulas antes de 2029

La empresa Aquanaria tiene previsto desmantelar las jaulas ubicadas frente a la playa de Melenara antes de 2029, fecha en la que se vende la concesión. "Se va a hacer pronto y quizás antes de lo previsto incluso", afirmaron fuentes de la compañía, que reconocieron que conocen las demandas y protestas de colectivos vecinales y ecologistas que piden que se quiten las jaulas. En este momento buena parte del litoral de Telde, el principal municipio afectado por la aparición de restos biológicos y grasas de pescado que provocaban mal olor, se encuentra con pancartas repartidas por las playas protestando por las jaulas marinas.

La compañía de acuicultura también señala que el origen de los daños a la piscifactoría "está en el emisario de titularidad municipal", y que está pendiente de los resultados de los análisis. La denuncia fue puesta ante el Seprona de la Guardia Civil. Una docena de playas en Gran Canaria permanecen hoy cerradas con la bandera roja izada debido a vertidos provenientes de piscifactorías.

Aquanaria sobre las piscifactorías de Melenara: "No queremos molestar"

Aquanaria asegura que "lo entendemos perfectamente y nosotros somos los primeros que no queremos molestar a nadie, además, creemos además que la actividad es perfectamente compatible", y para ello buscan sitios más alejados de la costa. Las nuevas instalaciones, aprobadas en 2023, están localizadas entre Ojos de Garza y el Roque de Gando.

La empresa explica que la instalación lleva en Melenara 28 años, y que cuando se ubicaron contaban con todas las autorizaciones pertinentes. Su desmantelamiento programado comenzó "hace algo más de dos años". Es por ello que no están depositando los alevines para su crecimiento en Melenara, sino llevándolos a las instalaciones de Ojos de Garza. "En cuanto terminemos de vaciar todo, procederemos ya al desmantelamiento de lo que son todos los fonderos que hay, los viveros, las redes y aquello quedará como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera habido nada ahí. Quedará totalmente limpio y nosotros nos vamos a responsabilizar de todo", aseguran, aunque reconocen que ese trabajo "llevará un tiempo, pero se hará antes de esa fecha seguro".