Choque por la muerte de peces: la empresa de la piscifactoría señala a un vertido municipal y Telde descarta la contaminación marina

La empresa Aquanaria sostiene que el origen de la muerte de peces en sus jaulas "fue un vertido que salía a través del emisario municipal". Según fuentes de la compañía, esos hechos están documentados y se tomaron muestras y fotografías que fueron aportadas a la denuncia en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. "Eso es lo que vimos y realmente pensamos que ahí estuvo el origen", señalaron, y adelantaron que esperan tener los resultados de los análisis a lo largo de esta semana.

La versión del Ayuntamiento: “No hay rastro de contaminación”

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde hizo público el jueves pasado que los resultados de los análisis realizados por la propia institución los días 15 y 16 de octubre, fueron analizados "en un laboratorio especializado y descartan la presencia de vertidos químicos o concentraciones anómalas de metales pesados", además de recordar que el emisario municipal de Telde, "al igual que el resto de este tipo de infraestructuras en Canarias, está sujeto a controles y analíticas periódicas, incluso diarias en la planta de Aguas de Telde, donde se monitoriza de forma continua la calidad de las aguas residuales antes de su tratamiento y evacuación".

Manchas en el mar y cierre de playas

Las manchas en el agua del mar y los restos de materia orgánica de color amarillo que han aparecido, primero en las costas de Telde y que a lo largo de los días han llegado hasta el municipio de Mogán y que han provocado el cierre paulatino de playas, correspondían a restos biológicos y a grasas de pescado. Salvamento Marítimo descartó desde el viernes un posible episodio de contaminación por hidrocarburos. Hasta hoy había un total de 12 playas cerradas al baño. Los cinco municipios afectados están pendientes de la decisión que tome esta tarde el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil del Gobierno de Canarias (Plateca).

Fuentes de la compañía señalan que esa materia orgánica podría tener el origen en sus instalaciones. "Entendemos que no la hemos podido contener y hemos hecho todo lo posible para ello, teniendo en cuenta que la mortalidad ha sido altísima", y añaden que en la primera granja, "hemos perdido el 60% de la producción y hemos estado retirando diariamente, incluso contratamos servicios externos a la empresa porque no dábamos abasto". Solo de las jaulas de Melenara han retirado en torno a las 500 toneladas de peces muertos.

Cierre de la playa de Melenara por contaminación / Andrés Cruz

Sobre el estado actual de la producción en las piscifactorías, donde se han retirado toneladas de peces muertos provocando unas pérdidas que la empresa calcula en 15 millones de euros aproximadamente, aseguran que en la de la zona de Taliarte los peces que han quedado están recuperados y que ya no registran mortalidad, mientras que el los viveros de la zona de Ojos de Garza, donde hay ubicados tres trenes, "son los dos de fuera los más afectados" y todavía seguimos recogiendo alguna baja y parece que se va estabilizando", y añaden que "va siguiendo un poco el mismo patrón que la otra pero con unos días de retraso, que se ve que son los días que tardó en llegar el vertido o lo que fuera a esa zona".