Churros rellenos que saben a gloria: así es este local en Telde que resuelve tus antojos con dulzura

Las calles de Telde guardan secretos que solo aparecen cuando el hambre aprieta y los pasos se dejan llevar. Así lo descubrió la creadora de contenidos Cindy Márquez (@cindymarqueeez), que en una de sus rutas se topó con un local cuyo nombre evoca viajes y relatos: La rueda del tiempo. Allí, entre aromas dulces y el calor de la cocina, encontró algo que no esperaba: unos churros que, más que postre, parecen un sueño relleno de sabor.

“Estamos por Telde y tenemos hambre, caminando por aquí he visto este sitio que se llama La rueda del tiempo y parece tener bastante variedad y, sobre todo, buenos precios, así que vamos a entrar y a probar”, contó Cindy en uno de sus vídeos. Lo que parecía una parada improvisada terminó convirtiéndose en una experiencia gastronómica que invita a quedarse.

Churros rellenos, recién hechos y sin exceso de aceite

Aunque la idea inicial era probar otros platos, la decisión se tomó al instante cuando descubrieron que a cualquier hora del día se preparan churros caseros. “Veníamos con pensamiento de comer otras cosas pero vimos que tenían churros y hemos preguntado si tenían a esta hora, y nos han dicho que sí. Así que decidido”, relató.

Lo que vino después fue un festival de texturas y sabores: churros madrileños, y otros rellenos de Nutella, pistacho con chocolate blanco y más opciones caseras como dulce de leche o crema pastelera. Cindy lo resumió con entusiasmo: “El de chocolate blanco con pistacho. Nutella, esto es un sueño. Nada aceitosos, así que imagínense cómo de bueno está”.

El interior del local La rueda del tiempo / Yulyber Morán

Un local familiar con servicio impecable

La experiencia no solo se mide en sabores. Muchos clientes coinciden en que el encanto del lugar está también en su trato cercano y su atmósfera acogedora. “El personal está siempre sonriente, da gusto entrar”, asegura un crítico en Google, donde el restaurante luce un sobresaliente 4,9 de valoración.

El ambiente recuerda al de una comida en casa de amigos: familiar, cálido y perfecto para disfrutar en grupo o en pareja. Los más pequeños, además, tienen en las pizzas italianas y los postres otro motivo para querer volver.

Platos generosos a precios que sorprenden

Si los churros son una gran tentación dulce, la carta de La rueda del tiempo no se queda atrás. Pizzas, bocadillos especiales, pechugas empanadas y otras propuestas componen un menú variado en el que las raciones son generosas y los precios sorprendentemente accesibles, muchas veces por debajo de los diez euros.

El plato estrella es la pizza “La rueda del tiempo”, que ha conquistado a clientes habituales por su sabor y versatilidad. Su masa fina o gruesa al gusto, ingredientes frescos y ese punto casero que marca la diferencia.

Una parada obligatoria en Telde

La creadora cerró su visita con un clásico: un sándwich mixto. Nada sofisticado, pero con ese toque de cocina de siempre que cierra la experiencia con la misma naturalidad con la que empezó.

Situado en la Calle Doctor J. Melián Rodríguez, 49, Telde, este restaurante es mucho más que un sitio donde comer, se sitúa como un espacio donde la comida casera, el buen precio y la hospitalidad se unen para crear un ambiente inolvidable. Y si prefieres disfrutar en casa, también cuentan con servicio a domicilio y para llevar.

Abre los lunes de 8:00 a 23:00 horas, martes de 9:00 a 17 horas y de miércoles a domingo de 8:00 a 22:30 horas.