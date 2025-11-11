El cierre de las playas comienza a afectar a los locales de Melenara

Día espectacular, mar en calma y sin poder disfrutar de la playa. Las zonas de baño de Melenara, Salinetas y Agua Dulce continúan cerradas a la espera del resultado de nuevos análisis, tras la recomendación de Salud Pública del Gobierno de Canarias de mantenerlas cerradas hasta nueva orden por el vertido proveniente de las piscifactorías y del que aún se desconocen los motivos.

El personal del servicio de salvamento y socorrismo de Melenara estaba atento a que nadie se saltara la prohibición en una playa que pocas veces presenta ese aspecto desolado en esta época del año. Y es que la restricción no afecta solo al baño sino también a la zona de la arena.

En la avenida de Melenara muy poco movimiento de gente, contrario a lo habitual en esa zona de costa. Algunos locales comerciales y de restauración comienzan a verse afectados por el cierre de la playa desde el comienzo del fin de semana pasado. Otros aseguran que apenas han notado la bajada de la clientela «porque suelen venir siempre, y no a bañarse, sino a comer». Elena Pérez, que tiene su negocio El Amasijo en la misma avenida de Melenara, explicaba que desde antes de que se cerrara la playa «la gente se quejaba de los olores y se empezó a correr la voz de que estaba contaminada, y luego empezaron a salir las noticias». La hostelera admitía que ha notado la bajada de personas que visitan y consumen en la playa, aunque no está en contra del cierre «porque es lo mejor que pueden hacer para prevenir riesgos para las personas que se bañan en la playa». Otros negocios anexos, sin embargo, aseguraban que apenas han notado la bajada de comensales en sus terrazas.

Malos olores y manchas

José llegó desde el Cruce de Melenara con la toalla debajo del brazo. Sabía que no estaba permitido el baño, pero desconocía que tampoco se podía acceder a la arena, así que un paseo por la avenida y vuelta para casa. Igual suerte tuvo el matrimonio que vino desde Valladolid a pasar unos días y que suelen visitar la playa «porque nos gusta mucho y la disfrutamos cada vez que venimos». Concha y Enrique desconocían los motivos del cierre de Melenara, aunque estaban decididos a cambiar el plan sobre la marcha y dirigirse a las playas del Sur. Cualquier playa es buena cuando huyes de los seis grados de Valladolid para descamisarte a más de 25 grados.

La Unidad de Drones de la Policía Local de Telde realizó ayer nuevos vuelos para comprobar que la costa está limpia

sLa mayoría de personas que paseaban ayer por la avenida de Melenara eran extranjeros que evitaban entrar a la playa por los avisos colocados en las vallas provisionales que anunciaban la prohibición. Mientras, los residentes recordaban que la desconfianza del estado de la playa comenzaron hace algo más de un mes con los malos olores, las manchas aceitosas sobre el agua y la aparición de una sustancia amarillenta en la arena. Algunos de los balcones de las casas y mobiliario urbano sostienen carteles y pancartas con frases como «Litoral en peligro» o «Jaulas marinas no».

José Juan Florido, oficial de la Policía Local de Telde y responsable de la Unidad de Drones (Unidron), visitó la playa de Melenara a media mañana para realizar un vuelo por la zona. Tras cerca de media hora de observación desde el aire no observaron nuevas manchas de aceite o residuos entre las jaulas marinas y el puerto de Taliarte. Florido recordaba que con el dron, tras los avisos de contaminación, localizaron pronto todas las señales que llevaron al cierre de las playas de Telde y de otros municipios hacia el Sur. Unidron siguió hasta Agua Dulce para comprobar que todo estaba en orden en la costa teldense.