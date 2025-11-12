La Policía Local de Telde retira cinco vehículos del canal del barranco de Ojos de Garza con multas entre los 80 y los 200 euros
Este cauce es utilizado como aparcamiento por personas que trabajan mayoritariamente en el recinto aeroportuario y supone un peligro en caso de borrascas que dejan abundante agua
La Policía Local de Telde ha retirado durante la mañana de este miércoles cinco coches que estaban estacionados en el cauce del barranco de Ojos de Garza, a su paso por la GC-1, haciendo caso omiso de las advertencias y medidas de prevención ante la llegada de la borrasca Claudia, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejará lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e inundaciones locales.
Esta zona fue, junto a la playa de Salinetas, una de las principales perjudicadas por la DANA de comienzos de marzo de este año, provocando fuertes corrientes de agua que desembocaban en el mar.
Sanciones
Las sanciones a las que se enfrentan los propietarios y propietarias de los vehículos van de los 80 a los 200 euros, a los que se añade la retirada del vehículo. Es zona además tiene de forma visible Señales de prohibido estacionar.
La Policía Local también estaba cerrando el paso con grandes piedras para que nadie pueda aparcar en la zona como medida preventiva.
