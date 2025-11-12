Telde activa su Plan de Emergencias Municipal ante la llegada de la borrasca Claudia

El Ayuntamiento de Telde ha activado este miércoles, de manera preventiva, su Plan de Emergencias Municipal (Pemu) en fase de alerta y nivel 0 municipal, ante la llegada de la borrasca Claudia, que afectará al Archipiélago durante las próximas horas, con lluvias, viento y riesgo de inundaciones.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha presidido esta mañana una reunión de coordinación con los concejales del grupo de gobierno, los jefes de servicio y los responsables de seguridad y emergencias del municipio. En ella se han evaluado los escenarios de riesgo y se ha establecido el dispositivo municipal que permanecerá operativo durante el episodio meteorológico.

“El objetivo es anticiparnos a cualquier incidencia y garantizar una respuesta inmediata, eficaz y eficiente de todos los servicios municipales. Pedimos a la ciudadanía tranquilidad, pero también responsabilidad y prudencia”, señala el regidor.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) tiene su sede en la Jefatura de la Policía Local, ubicada en la calle Inés Chemida nº 5, y estará dirigido por el jefe de la Policía Local, Félix Ramos González, y, en su ausencia, Jose Luis Ramos González, junto al director técnico del Plan, Antonio Alemán Ramírez, y el oficial José Juan Florido Sánchez, encargado de la coordinación operativa.

Durante la activación del Pemu, se mantienen en alerta y coordinación continua los servicios de Policía Local, Protección Civil, Limpieza Viaria, Servicios Municipales, Obras Públicas, Aguas de Telde y Parques y Jardines, además de los grupos de comunicación y logística.

El Ayuntamiento recomienda no estacionar vehículos ni circular por cauces de barrancos, especialmente en zonas como Ojos de Garza, Las Bachilleras, El Tundidor y Las Goteras, y evitar desplazamientos innecesarios por áreas de costa como Melenara, La Garita, Salinetas o Tufia durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.

Asimismo, se insta a retirar elementos de azoteas o balcones que puedan desprenderse con el viento, y seguir exclusivamente la información oficial emitida por el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y el CECOES 1-1-2.

Actos de las fiestas de San Gregorio aplazados

“La prevención y la coordinación son clave. Estamos preparados para actuar si la situación lo requiere”, añade el alcalde, quien también ejercerá como portavoz oficial del plan durante su vigencia.

El Ayuntamiento recuerda que esta activación tiene carácter preventivo y temporal, y permanecerá en vigor mientras dure la alerta, pudiendo ser elevada o desactivada en función de la evolución de la borrasca y los informes técnicos.

Esto se suma al aplazamiento de todos los actos del programa de Fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo que se tenían previsto celebrar durante la jornada de hoy miércoles y mañana jueves, como medida preventiva ante la borrasca Claudia.

Las nuevas fechas de celebración se publicarán una vez se vuelva a la normalidad tras el episodio meteorológico adverso, que afectará al Archipiélago durante las próximas horas, con lluvias, viento y riesgo de inundaciones.