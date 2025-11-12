Telde suspende los actos de las fiestas de San Gregorio de hoy y mañana jueves ante la llegada de la borrasca Claudia
Esta medida se suma a otras preventivas tomadas por Alcaldía, como el cierre de espacios públicos ante la alerta del Gobierno de Canarias
También se habilita el pabellón Pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar por si hubiera que acoger personas evacuadas.
El Ayuntamiento de Telde ha decidido suspender los actos del programa de las fiestas de San Gregorio previstos para hoy miércoles y mañana jueves como medida preventiva ante la llegada de la borrasca Claudia y la alerta lanzada por el Gobierno de Canarias. La mayoría de los actos previstos se repartían entre el parque Franchy y Roca y la plaza de San Gregorio.
Esta medida se suma a otras tantas, como el cierre de los espacios públicos y deportivos, así como habilitar el Pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar por si hubiera que acoger personas evacuadas.
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'