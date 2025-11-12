Telde suspende los actos de las fiestas de San Gregorio de hoy y mañana jueves ante la llegada de la borrasca Claudia

El Ayuntamiento de Telde ha decidido suspender los actos del programa de las fiestas de San Gregorio previstos para hoy miércoles y mañana jueves como medida preventiva ante la llegada de la borrasca Claudia y la alerta lanzada por el Gobierno de Canarias. La mayoría de los actos previstos se repartían entre el parque Franchy y Roca y la plaza de San Gregorio.

Esta medida se suma a otras tantas, como el cierre de los espacios públicos y deportivos, así como habilitar el Pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar por si hubiera que acoger personas evacuadas.