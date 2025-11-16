Estalla la indignación en Telde: más de mil personas claman contra las jaulas marinas tras el cierre de 17 playas

Al grito de «esto apesta, el pueblo protesta», «el mar no se vende, el mar se defiende» o «el mar gritando, Telde reaccionando», más de mil personas -2.000 según la organización- se manifestaron este domingo contra las jaulas marinas instaladas frente a la costa teldense, entre las playas de Melenara y Salinetas, que han sido las causantes de uno de los episodios de contaminación marina vinculada a las piscifactorías más importantes de la isla y que ha obligado al cierre de 17 playas desde Telde hasta Mogán, aunque ya han reabierto siete.

La marcha, convocada por colectivos ecologistas y varias asociaciones vecinales de La Garita, Playa del Hombre, Melenara, Salinetas, Ojos de Garza, Aguadulce, Tufia y Gando, recorrió el tramo comprendido entre el muelle de Melenara y la playa de Salinetas, donde se colocaron cruces en la arena como símbolo de la «agonía» del mar.

Denuncia pública por contaminación marina

«Nos hemos reunido porque algo grave está ocurriendo. Lo que comenzó como una contaminación puntual en dos playas se ha convertido en una amenaza que se extiende como una mancha silenciosa por toda nuestra costa. El agua turbia, el olor a pescado podrido, las capas aceitosas flotando, nuestros vecinos con otitis e infecciones y vómitos, no son casualidad. Son el síntoma de un modelo de acuicultura industrial que ha perdido el respeto por el entorno que lo acoge», recoge en un escrito la organización.

Manifestación en Telde contra las jaulas marinas / Andrés Cruz

«Denunciamos que las jaulas marinas frente a Telde están enfermando nuestras aguas. Toneladas de lubinas enfermas o muertas se pudren en nuestras aguas y, mientras tanto, nuestras playas se cierran, nuestros vecinos se alarman y nuestras autoridades miran hacia otro lado», exclamó Sara Velázquez, la vecina de Melenara encargada de leer el manifiesto.

Exigencias de los manifestantes

Los manifestantes exigen la «retirada inmediata de las jaulas marinas» y una «revisión transparente del informe de impacto ambiental del proyecto de la empresa». Además, piden que se cree un gabinete de crisis «que escuche a la ciudadanía y actúe con urgencia» y que «se priorice la salud de nuestras playas sobre los intereses económicos de unos pocos», así como la declaración de «situación de emergencia» para tomar medidas urgentes y limpiar las playas.

La organización de esta protesta deja claro que no está en contra del progreso, pero defiende «un modelo de desarrollo sostenible que respete el equilibrio ecológico» y «garantice un futuro limpio para las generaciones que vienen». Además, anima a los participantes a colgar los carteles y pancartas en sus viviendas para seguir haciendo presión. «Este es solo el principio».

La protesta contra las jaulas marinas no solo reunió a los vecinos de la costa de Telde. Llegados de diferentes partes del municipio se unieron a la movilización a la que acudieron también el alcalde Juan Antonio Peña, la concejala de Playas María Calderín, concejales del gobierno local y de la oposición, ediles de Mogán y la diputada canaria Carmen Hernández, entre otros representantes institucionales.

Petición de transparencia institucional

El regidor municipal aseveró que «Telde ha sido muy paciente y la paciencia se ha agotado» y reclamó transparencia y «que todas las instituciones saquen a la luz pública cuantos informes tengan y que no hayan hecho público hasta el momento», puesto que, según afirma, los únicos documentos compartidos son los realizados por el Ayuntamiento de Telde.

La Provincia

Asimismo, advirtió que el Consistorio no se quedará «de brazos cruzados» y emprenderá «todas las acciones necesarias para defender los derechos de la ciudadanía y para que esto no vuelva a pasar nunca más. Y si hay que revisar las concesiones, hay que revisarlas».

Reclamaciones ecologistas y causas de la contaminación

Uno de los colectivos impulsores de esta protesta es Turcón, Ecologistas en Acción, cuya presidenta, Consuelo Jorge, reclamaba este domingo que la actividad de las piscifactorías esté más alejada de la costa para minimizar el riesgo de que la contaminación llegue a las playas.

A juicio de esta asociación, «la contaminación se produce dentro de las mismas jaulas por la gran cantidad de peces que hay, que ronda los 40.000 en cada jaula; los restos de pienso, la falta de oxígeno, la mar en calma y el calentamiento del mar han producido la mortandad de peces» que han llegado a la orilla en estado de putrefacción.

Jorge asevera que «las administraciones han estado un poco lentas y no han reaccionado hasta después de un mes y medio» y recuerda que Turcón lleva más de 20 años denunciando la cercanía de estas infraestructuras a la costa.

Indignación y sospechas por parte de la ciudadanía

Los asistentes, muchos de ellos familias completas, se movilizaron para exigir una solución a lo que consideran un problema ambiental y sanitario vinculado a las explotaciones de acuicultura en mar abierto. Entre ellos se encontraba Lola Suárez, residente en Salinetas, que fue tajante al asegurar que las instituciones «miran a otro lado» mientras la costa de Telde está contaminada. Además, asegura que los efectos nocivos se conocían desde hacía tiempo y que «el informe de Impacto Medioambiental era negativo» y nunca se mostró.

El malestar de la ciudadanía era palpable. Una de las manifestantes, Tania Castro, de San Juan, sentenciaba que «La realidad supera la ficción» y que no puede evitar pensar que lo ocurrido tenga un trasfondo mayor. «Aquí hay un negocio redondo para algunos y una de las hipótesis es que la empresa se iba a marchar y qué casualidad que poco antes ocurra esto».

Llamamiento urgente a buscar soluciones

Desde Lomo Cementerio llegaba Félix Miranda con su mujer y unos amigos para denunciar «tanta contaminación que tenemos aquí con las piscifactorías que no es nada nuevo; ya hace años que está pasando». Este teldense reclama que se busque una solución urgente porque no se puede «tener todas las playas de aquí para abajo contaminadas» con el impacto que eso supone para «el turismo, nuestra salud y la salud de todo el litoral».