Más de un millar de vecinos marchan en Telde contra las jaulas marinas en la costa
Los participantes reclaman una respuesta ante los efectos ambientales y sanitarios de la acuicultura
Más de un millar de personas procedentes de distintos barrios de Telde participaron este fin de semana en una manifestación contra las jaulas marinas instaladas frente a la costa del municipio. La marcha, convocada por colectivos ecologistas y varias asociaciones vecinales, recorrió el tramo comprendido entre el muelle de Melenara y la playa de Salinetas, un itinerario simbólico por su cercanía a las zonas afectadas.
Los asistentes, muchos de ellos familias completas, se movilizaron para exigir una solución a lo que consideran un problema ambiental y sanitario vinculado a las explotaciones de acuicultura en mar abierto. Durante la protesta se escucharon diversas consignas, entre ellas una de las más repetidas: “Esto apesta, el pueblo protesta”, fue una de las proclamas coreadas durante la manifestación, en la que se reclamó, entre otras medidas, la unión de todas las administraciones públicas para resolver un problema sanitario y medioambiental como este.
Apoyo institucional durante la marcha
A la manifestación se sumaron representantes del Ayuntamiento de Telde, entre ellos el alcalde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Playas, María Calderín, además de varios concejales del gobierno local. También asistieron ediles procedentes del municipio de Mogán, en un gesto de respaldo a las reivindicaciones ciudadanas.
