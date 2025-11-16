Telde en fiesta: 7.000 kilos de víveres de la romería de San Gregorio, para los necesitados

Frutas y verduras, entre otros alimentos, incluidos los 678 kilos de plátanos y los 700 huevos donados al Ayuntamiento de Telde, formaron parte de la ofrenda de unos 7.000 kilos que las siete carretas participantes en la romería-ofrenda en honor a San Gregorio Taumaturgo, hicieron al copatrono de la ciudad. Una recogida de productos, depositados en la misma iglesia ubicada en Los Llanos por los ediles de la corporación local, que se distribuirá entre las familias más necesitadas del municipio.

Recorrido de la romería por las calles de Telde

El recorrido partió a las 19.00 horas desde la calle Doctor Melián para adentrarse en el parque Franchy Roca, pasando por María Encarnación Navarro y Rivero Betancourt, hasta llegar a la plaza de San Gregorio. En la marcha participó una multitud de personas ataviadas con ropa típica canaria. Así, entre pequeños y mayores se creó un ambiente festivo y de celebración, donde la música y la alegría fueron protagonistas.

Tradición y agrupaciones folclóricas participantes

Esta romería es uno de los acontecimientos más esperados del programa de fiestas en honor al santo. Participaron las agrupaciones Cendro, Salitre Faycán, Goteras, Erasmos, Tajea y Torna, Ábora, Susurro, Abenchara, Tarot, Tamaima, Ágora y Anzar. La comitiva de carretas la encabezó la institucional, en la que viajaron representantes políticos del Ayuntamiento de Telde. A continuación se situó la preparada por el Centro de Mayores de Telde, la de las asociaciones vecinales Meclasa y Roque Azucarero y el Distrito Cumbre.

Celebración final y ambiente musical

Al finalizar la ruta, en la que también tuvieron un protagonismo principal el ganado, y tras entregar la ofrenda a la imagen del santo, comenzó en la plaza Parrandeando por San Gregorio, con los grupos El Cura y El Pajullo. Canciones, al ritmo de los instrumentos musicales, que pusieron a bailar a las miles de personas que disfrutaban del festejo. Mientras, en las Ramblas de Pedro Lezcano la fiesta comenzó a las 22.00 horas, con Tributo a Don Omar, DJ Pronova y Ritmo Bakano.

Actividades previstas para hoy en las fiestas de San Gregorio

Hoy, en el parque Franchy Roca se tocará la diana floreada y una hora más tarde, en las Ramblas de Pedro Lezcano tendrá lugar una muestra de ganado. En simultáneo, en la plaza de San Gregorio habrá juegos tradicionales, y en la zona comercial abierta se celebrará la segunda edición de la feria comercial.

De diez a dos de la tarde, el parque Franchy Roca albergará un ludoparque infantil (Gregorito Parque). Además, a las 11 en la plaza de San Gregorio habrá una exhibición de juego del garrote.