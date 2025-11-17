Telde respira tradición y canariedad en el Día de San Gregorio Taumaturgo

En Los Llanos se respira tradición y canariedad este lunes, Día de San Gregorio Taumaturgo, copatrono de Telde. Miles de personas, de este y otros municipios, se han echado a la calle para disfrutar de los actos populares organizados por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, que dirige Miguel Rodríguez.

La jornada comenzó con la feria de ganado, en las inmediaciones de las Ramblas Pedro Lezcano, con más de un centenar de cabezas de ganado, con vacas, toros, caballos, burros, cabras, ovejas y perros. La plaza de San Gregorio se arrancó con una exhibición de juegos tradicionales, mientras comenzaba el tercer y último día de recova y feria comercial, esta última organizada por la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, con la participación de más de una veintena de negocios.

Para los más pequeños de la casa, los hinchables y actividades infantiles continuaron una jornada más en el Parque Franchy Roca. Además, los cochitos volvieron a ofrecer diversión a raudales en las Ramblas de Pedro Lezcano. El grupo Mariachi Peleón puso la nota mexicana en la plaza de San Gregorio a mediodía, creando un ambiente festivo que acompañó la afluencia constante de público en toda la zona comercial y el casco histórico.

Fortalecer la identidad

A lo largo del día, vecinos y visitantes también pudieron disfrutar del desfile y exhibición de ganado y de la esperada degustación del potaje de berros, hecho por los alumnos y alumnas de Hecansa. La música popular, a cargo de la Parranda La Polvajera, acompañó la cita culinaria, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro intergeneracional.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó “la participación masiva y el ambiente familiar que cada año consolidan el Día de San Gregorio como una de las celebraciones más queridas del municipio”, al tiempo que agradeció el trabajo de los servicios municipales, voluntariado, colectivos y cuerpos de seguridad que velan por el buen desarrollo de las fiestas. Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, valoró el esfuerzo conjunto para ofrecer “un programa diverso que recupera tradiciones, dinamiza la economía local y fortalece el sentimiento de identidad”. Las celebraciones en honor al copatrono continuarán durante la noche con la procesión de San Gregorio Taumaturgo, y durante la semana con más actos populares, como el III Encuentro de Murgas Memorial Arturo García o la 33ª Carrera Paco Artiles, entre otros.