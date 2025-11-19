Telde descubre una placa conmemorativa en honor a Pino Monzón, defensora cultural, escritora y poeta local

El Ayuntamiento de Telde descubrirá este miércoles, 19 de noviembre a las 20.00 horas, una placa conmemorativa en honor al legado de la vecina y escritora teldense Pino Monzón. El acto tendrá lugar en la calle Palmito, número 29, en el barrio de Los Llanos, y forma parte de las Fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo, copatrón de la ciudad.

La ceremonia estará presidida por el alcalde, Juan Antonio Peña, y guiada por el cronista oficial de Telde, Antonio María González. Con este homenaje institucional el Ayuntamiento busca reconocer públicamente e inmortalizar de manera simbólica la trayectoria de Monzón como una figura ejemplar de la cultura local.

Trayectoria literaria y cultural

María del Pino Monzón Padrón, natural de Telde, es maestra jubilada, poeta y escritora prolífica con larga vinculación a la ciudad. Estudió Magisterio y ejerció más de 30 años como profesora en el Instituto Técnico Femenino de Telde. Tras su jubilación hace una década dedicó su vida a la música, la investigación de nuestras tradiciones populares y la literatura. Ha publicado decenas de obras en géneros diversos. Entre sus títulos más reconocidos figuran Mojo con morena (teatro canario), Retrato de una época. Calle Palmito (novela costumbrista) o el libro de poemas Contigo en el silencio. De hecho, la calle Palmito donde se situará la placa da nombre a una de sus obras, subrayando así la conexión entre su literatura y el barrio teldense.

Además de su faceta literaria, Pino Monzón ha sido una activista cultural en el municipio. Fue directora de la agrupación folclórica Arnao, reconocida por divulgar el folclore canario entre los jóvenes, y ha colaborado con otras agrupaciones musicales locales. Además, fue vicepresidenta de la ONG Fundación Paz y Cooperación, lo que refleja su compromiso social.

Su labor ha sido ampliamente reconocida. El Ayuntamiento de Telde le otorgó un diploma al mérito cultural y varias asociaciones locales le han rendido homenaje en vida. Incluso una sala infantil de la Biblioteca Pública Saulo Torón de Telde lleva su nombre en honor a sus méritos culturales.

Con la colocación de esta placa, el Ayuntamiento de Telde quiere reconocer la huella que Pino Monzón ha dejado en la vida intelectual y social de Telde. Este gesto simboliza el cariño y respeto de la ciudad hacia quien ha promovido la lectura, las tradiciones populares y los valores de solidaridad en la ciudad.

El alcalde Juan Antonio Peña y el cronista municipal detallarán durante el acto de este miércoles cómo la autora ha contribuido a hacer mejor a Telde con su trabajo.