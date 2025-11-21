El Centro de Mayores de Telde inaugura su Portal de Belén y celebra la presentación del villancico navideño del grupo Gran Faycán

El Centro de Mayores de Telde abrió las puertas a la Navidad, en la mañana de este viernes 21 de noviembre. Así, la jornada comenzó con la inauguración de su tradicional Portal de Belén, hecho este año por José Antonio Monzón, y concluyó con la presentación del villancico navideño del grupo Gran Faycán, dirigido por Salvador Santana.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, presidió el acto, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, y otros concejales del gobierno local, en un ambiente alegre y cálido en el que los mayores fueron protagonistas.

Con gorros navideños en la cabeza e instrumentos musicales en las manos, los integrantes del Gran Faycán —42 entre músicos y cuerpo de baile— interpretaron el tema Roque Nublo, que, ante la sorpresa de los presentes, comunicaron que habían grabado en una discográfica recientemente.

Una experiencia que califican de "inolvidable" y que mostraron, al público de un Centro de Mayores abarrotado, a través de dos vídeos cargados de profesionalidad y emoción, elaborados por la joven teldense Nayeli Santana.

Así, entre risas, lágrimas emotivas, abrazos y música, el espacio dio la bienvenida a esta época del año donde la ilusión navideña hace de las suyas entre los mayores de la ciudad.

"Infinitas gracias al grupo Gran Faycán y a su director Salvador Santana por regalar magia a Telde con esta iniciativa tan bonita e importante", apunta Juan Antonio Peña.

"Un villancico que no solo es fruto del esfuerzo, del talento y el amor de nuestros mayores, sino que también refleja la importancia de estos en nuestra sociedad y de lo que son capaces si se lo proponen", agrega el primer edil.

"Felicidades también a José Antonio Monzón por su creación, capaz de dejar sin palabras a cualquiera que entre al Centro de Mayores esta Navidad", asegura el alcalde.

"Sin duda, el talento teldense que demuestra es tangible a simple vista y es un orgullo que las manos creadoras de este Portal de Belén sean teldenses y, además, se les esté dando el valor que requieren", concluye el regidor.