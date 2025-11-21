El desfile de moda de San Gregorio impulsa el comercio local de Telde con éxito de público y participación vecinal
El evento, promovido por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, contó con la participación de cinco tiendas de moda y el respaldo del Ayuntamiento de Telde.
El público respondió anoche a la pasarela de moda San Gregorio con estilo llenando todo el aforo de la Casa de la Casa de la Juventud de Telde. La iniciativa, promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, tiene como objetivo impulsar la actividad comercial del barrio.
El evento, financiado por el Gobierno de Canarias y respaldado por el Ayuntamiento de Telde, se enmarca en la estrategia municipal para reforzar el comercio de proximidad en vísperas de la campaña navideña.
Cinco establecimientos de moda de la zona —Origen, Universo, Creaciones Blanca, Ikigai y Moa— presentaron sus propuestas para la temporada otoño–invierno. Sobre la pasarela desfilaron modelos profesionales junto a clientas y vecinas del municipio, un formato que la organización destaca por su carácter comunitario.
La velada incluyó tres intervenciones musicales del saxofonista Mr. Bordón y diferentes piezas coreográficas que acompañaron algunos pases, con el objetivo de aportar un sello distintivo al espectáculo.
El estilismo corrió a cargo de varios centros de belleza y peluquerías del área comercial: Salón Éclat, Peluquería Michel y Yurena, Instituto de Belleza Yessica Viera y Salón de Peluquería Belleza Orgánica, cuya participación subraya la variedad y profesionalización del sector en San Gregorio. La Asociación de Empresarios señaló que el desfile es "el resultado de semanas de coordinación y trabajo conjunto”, y reivindicó su papel en la visibilización del comercio local y en la generación de flujo económico en la zona.
