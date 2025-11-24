Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Telde a la élite del kickboxing: Rafa Cazorla reina en el Campeonato de España

El Fight Time 3, con el aval de la Federación Española y Canaria, reunió a especialistas del país y dejó un excelente balance para los deportistas de Telde

Rafa Cazorla conquista el Campeonato de España de Kickboxing Profesional

Rafa Cazorla conquista el Campeonato de España de Kickboxing Profesional

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El kickboxing canario vivió este fin de semana una noche para el recuerdo. El teldense Rafa Cazorla se proclamó Campeón de España Profesional de Kickboxing tras superar al valenciano Óscar García en el evento Fight Time 3, celebrado en el Pabellón Jesús Telo, en La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria).

El combate, uno de los más esperados de la velada, confirmó el gran momento deportivo de Cazorla, que suma así uno de los títulos más importantes de su carrera.

El Fight Time 3, organizado por Fight Events y Fighter360 con el aval de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai y la supervisión de la Federación Canaria, reunió a algunos de los mejores especialistas del país y dejó un excelente balance para los deportistas teldenses.

El club Kickboxing Coleta destaca con cuatro victorias de cuatro combates en el Fight Time 3

El club Kickboxing Coleta destaca con cuatro victorias de cuatro combates en el Fight Time 3

Cuatro victorias

El club Kickboxing Coleta destacó con una actuación perfecta: cuatro victorias en cuatro combates. Entre los triunfos más celebrados estuvo el del internacional Aixay Hernández “El Puma”, doble campeón del mundo WAKO de K-1 Pro, que se impuso al portugués-brasileño Arnaldo “Moska” de Souza en K1 Profesional -78 kg.

En la Gala Amateur también hubo protagonismo para Telde.

  • Cynthia Martín venció a la catalana Ruth Gómez en K1 Profesional -60 kg.
  • Javi Vidialux superó a Juan García, que abandonó en el segundo asalto tras recibir tres cuentas en la modalidad K1 -80 kg.
  • Jose Suárez ganó al majorero Fabricio Polizzi en K1 -80 kg.

Noticias relacionadas y más

El concejal teldense de Actividad Física y Deportes, Cristhian Santana Caballero, celebró el éxito de los deportistas locales y destacó el papel formativo del club, que vuelve a situar a Telde en el mapa del kickboxing nacional: "Para nuestra ciudad es un orgullo contar con deportistas de este nivel”.

TEMAS

De Telde a la élite del kickboxing: Rafa Cazorla reina en el Campeonato de España

De Telde a la élite del kickboxing: Rafa Cazorla reina en el Campeonato de España

