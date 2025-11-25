El médico de Telde detenido hace un mes violó a pacientes, algunas menores

El médico detenido hace un mes acusado de agredir sexualmente -en un inicio- a dos mujeres en su consulta del barrio de San Juan, en Telde, también violó a otras víctimas, algunas de ellas menores de edad. La Policía Nacional ha ampliado la investigación contra el presunto depredador tras recibir nuevas denuncias de sus pacientes y ante la aparición de hechos más graves. Además de los tocamientos que motivaron su arresto, Fernando Alberto U. B., de 66 años, habría cometido agresiones sexuales completas con penetración durante las revisiones médicas.

Tras darse a conocer lo sucedido en su clínica privada de la calle León y Castillo, la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) empezó a recibir nuevos testimonios por hechos similares llevados a cabo por el facultativo. Los investigadores sospechan que pueden haber muchas más víctimas, aunque ya son capaces de detectar un denominador común. Se dirigía, sobre todo, contra mujeres jóvenes o incluso adolescentes, aunque no se descarta que existan perjudicados con otras características.

Este médico tenía años atrás un gran peso social en el municipio. Fue concejal en la oposición por el Partido Popular entre los años 1995 y 1999 y ejerció como médico en el Hospital Infantil Santa Rosalía, en el barrio de San Juan, durante 12 años. Precisamente este arraigo en la localidad llevó al Ayuntamiento a nombrarlo pregonero de las fiestas del Santo Cristo de Telde en 2018.

El facultativo se dirigía principalmente contra mujeres jóvenes o adolescentes durante sus citas médicas

Sin embargo, no es la primera vez que su nombre aparece relacionado con este tipo de actos. En 2010 fue condenado por delitos de carácter sexual cometidos durante el ejercicio de su actividad profesional. Se le impuso entonces una orden de alejamiento que incumplió años después, lo que motivó una nueva detención en 2016.

Ahora, nueve años más tarde, la Policía ha vuelto a detenerlo. La primera denuncia fue presentada por una paciente que acudió a su clínica por la recomendación de su masajista, ya que se promocionaba también como un nutricionista. En las primeras citas, le indicó que se quedara en ropa interior para realizarle una valoración física y, a continuación, le ofreció un mensaje linfático porque "retenía líquidos".

Presuntos abusos en las citas médicas

Durante las sesiones, refirió la víctima, el médico le aplicó cremas por todo el cuerpo y llegó a realizarle tocamientos. Unos abusos que se habrían repetido en una siguiente cita, con gestos de carácter sexual.

Cuando le contó lo sucedido a su masajista, conoció a otra paciente con una situación similar. Esta última denunció hechos casi idénticos, aunque logró huir de la consulta en un momento de descuido.

Fue concejal en la oposición por el PP en el Ayuntamiento de Telde y pregonó las fiestas del Santo Cristo

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria instruye las diligencias y acordó su libertad provisional, con una orden de alejamiento hacia las afectadas e inhabilitación temporal para ejercer como médico.

Mientras tanto, la UFAM mantiene abierta la investigación y pide que cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos a contactar a través de los teléfonos 928704137 y 928704139, o bien de forma presencial en la Comisaría de la Policía Nacional de Telde.