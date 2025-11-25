Telde se viste de Navidad con la plantación de 6.000 pascuas en sus calles
Parques y Jardines inunda o la ciudad con las flores típicas de esta época del año para preparar el ambiente de cara al arranque del festejo en el municipio, este viernes 28 de noviembre, con el encendido oficial
Telde ultima detalles para encender la Navidad en la ciudad, este viernes 28 de noviembre, y la Concejalía de Parques y Jardines, que coordina Juan Francisco Artiles, ha vestido sus calles para la ocasión con la plantación de 6.000 pascuas.
Como el año pasado, el área ha querido inundar el municipio con las flores típicas navideñas, repartidas por diferentes lugares, para ofrecer un ambiente adecuado a la celebración y embellecer aún más las vías teldenses que, tras el encendido de luces oficial, recibirá a miles de teldenses y visitantes con ganas de Navidad.
"En una época como esta, Telde tiene que brillar más que nunca y rebosar tanta alegría como magia para que todas esas personas que elijan la ciudad para celebrar un pedacito de su Navidad disfruten con emotividad y en el ambiente perfecto, en compañía de sus familiares y amigos", explica Artiles.
