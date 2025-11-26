El pleno de Telde se atasca en las jaulas y la contaminación marina: "La costa ha sido escenario de una batalla"

El Pleno de noviembre del Ayuntamiento de Telde celebrado ayer estuvo marcado por un debate intenso en torno a la crisis ambiental que afecta al litoral del municipio y que continúa con cinco playas cerradas, algunas de ellas desde hace más de un mes.

La moción presentada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ocupó más de la mitad del Pleno y al final fue aprobada como declaración institucional con el único voto en contra de Vox. El portavoz de NC de Telde, José Luis Macías, expuso que desde hace más de 20 años, «la costa de Telde ha sido escenario de una batalla constante contra la instalación y permanencia de granjas marinas destinadas a la actividad de acuicultura, cuya ubicación se encuentra a escasos metros de playas emblemáticas como son las de Melenara, Salinetas o Tufia, entre otras».

La moción recogía que vecinos, asociaciones y colectivos ecologistas «han denunciado durante años que estas jaulas provocan contaminación marina, vertidos grasos y residuos flotantes que afectan a la calidad del agua, al ecosistema costero y a la salubridad pública que compromete un disfrute saludable de nuestro litoral», instando al Ayuntamiento a realizar una exposición clara y detallada «de las actuaciones efectuadas con ocasión del grave episodio de contaminación del litoral teldense, así como la oportuna publicación de los resultados de las analíticas y estudios de calidad del agua practicados, en aras de la transparencia y rigor institucional que un asunto de tal magnitud requiere».

Unidad de los grupos políticos

El edil no adscrito Héctor Suárez protagonizó las críticas más duras hacia al alcalde Juan Antonio Peña, a quien acusó de «no estar a la altura de la catástrofe». Peña respondió asegurando que Suárez hablaba «desde el desconocimiento» y recordó que nunca se ha puesto en contacto para ofrecer su apoyo, «como sí hicieron representantes de otros grupos».

Desde el PSOE, su portavoz Alejandro Ramosse desmarcó de las críticas de Suárez y expresó su respaldo al trabajo realizado por el Ayuntamiento «dentro de sus competencias». Por su parte, el PP enmendó a que se cumpliera la moción presentada en 2021. Juan Antonio Peña destacó que, a pesar del debate plenario, que contó con la presencia de representantes de colectivos vecinales y ecológicos contrarios a las jaulas marinas, «lo que necesita la ciudadanía de ver la unidad y que salga esta declaración en defensa», y añadió que también se echa en falta esa insistencia que tenemos que tener en buscar responsabilidades y en unirnos, porque al final no podemos permitir que nadie ataque a esta institución ni a esta ciudadanía cuando no existen motivos ni nada contrastado». La declaración institucional aprobada reclama mayor transparencia en el control de las concesiones acuícolas, una revisión del modelo de expansión de las jaulas marinas y la incorporación de Telde al frente común de municipios afectados.

Declaraciones institucionales

El Pleno también aprobó por mayoría, a pesar de la ausencia de tres concejales, un amplio paquete de reconocimientos extrajudiciales, por valor de más de 658.000 euros, destinados a regularizar los pagos en escuelas infantiles, servicios de la Policía Local, alumbrado público y al suministro de agua municipal, entre otros.

Tres declaraciones institucionales abrieron el pleno. La primera, leída por Pino Monzón, contra la Violencia de Género. La segunda para apoyar la defensa del carácter público de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria (RTVC), que leyeron trabajadores del ente y la última, de apoyo al grupo Araguaney por su trayectoria y su concierto de Navidad.