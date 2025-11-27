Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, sobre el rumor de una moción de censura: "Confío en este pacto, soy una persona de palabra"

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, sale al paso del rumor de la posible presentación de una moción censura para descabalgarlo de su puesto. Peña aseguraba esta mañana que "confío en el pacto", y añadía que "mi compromiso y mi lealtad en primer lugar fue con la ciudad de Telde, que dio un mensaje claro y contundente con los resultados electorales, y segundo, cuando yo doy la palabra, doy la palabra. Creo que me podrán cuestionar muchas cosas en mi día a día, pero mi lealtad nadie me la cuestione porque siempre voy con la verdad por delante, y cuando me ha molestado algo soy el primero que los siento y que la hablamos donde se tiene que hablar, por eso digo que me extraña mucho".

El regidor teldense también señala que "el que Nueva Canarias se esté moviendo no me sorprende, porque lo ha hecho con otros compañeros de Primero Canarias en otros municipios, sin justificación y sin razón, y no me extrañaría que lo esté haciendo aquí. Es decir, que intente mover el gobierno municipal, tambalearlo porque saben lo que significa este proyecto de Primero Canarias, entonces, ante esa desesperación, pues entiendo que estarán intentándolo, pero no tengo ningún otro dato. Juan Antonio Peña manifestó que hasta el momento, su socio, el Partido Popular, además de Coalición Canaria, "no me ha venido a comunicar absolutamente nada. Es más, hasta el día de ayer despachamos asuntos en el que planificábamos el presente y el futuro de la ciudad".

Para Peña, "las circunstancias no se dan, porque hace muchos meses la propia concejala y portavoz del Partido Popular, María González Calderín, dijo en una entrevista lo bien que estaba funcionando el pacto. Además, el sentimiento que tengo yo y que tienen los compañeros, que estamos en el mejor gobierno cohesionado y que trabaja en bloque. En la realidad, se deja trabajar cada área y que estamos funcionando como un solo gobierno".

El alcalde subrayó que "afortunadamente, los reinos de Taifa desaparecieron en este municipio, por lo tanto, yo tengo un trato exquisito con los concejales del Partido Popular y entiendo que no hay ninguna circunstancia que les pueda motivar. Estamos hablando de supuestas acciones".