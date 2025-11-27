PP y CC defienden la estabilidad de Peña frente a los rumores de una moción de censura en Telde

El Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), socios de gobierno junto a Más por Telde del actual alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca- Municipalistas Primero Canarias), defienden la estabilidad del pacto ante los rumores de una posible moción de censura.

El actual grupo de gobierno municipal está formado por siete concejales de Ciuca-Primero Canarias, cinco del PP y uno de Coalición Canaria, que aportó al comienzo del mandato un total de tres ediles y que dos fueron suspendidos de militancia y expulsados por su partido, pasando al grupo de lo no adscritos, al igual que una concejala de Vox, que actualmente forma parte del gobierno que lidera Juan Antonio Peña. La oposición está formada por una edil de Vox, cuatro de Nueva Canarias y cinco del PSOE. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Telde está en 14 concejales.

Ante el rumor, que comenzó a circular horas después de la celebración del pleno de noviembre de este miércoles, Juan Antonio Peña manifestó que confiaba en el pacto, y añadió que «mi compromiso y mi lealtad en primer lugar fue con la ciudad de Telde, que dio un mensaje claro y contundente con los resultados electorales, y segundo, cuando yo doy la palabra la doy. Creo que me podrán cuestionar muchas cosas en mi día a día, pero mi lealtad nadie me la cuestione porque siempre voy con la verdad por delante».

El regidor teldense también señalaba que «no me sorprende que Nueva Canarias lo esté moviendo, porque lo ha hecho con otros compañeros de Primero Canarias en otros municipios, sin justificación y sin razón, y no me extrañaría que lo esté haciendo aquí. Es decir, que intente mover el gobierno municipal, tambalearlo porque saben lo que significa este proyecto de Primero Canarias, entonces, ante esa desesperación, pues entiendo que estarán intentándolo, pero no tengo ningún otro dato».

Buena salud del pacto

Peña aseguró que hasta ayer el momento, su socio, el Partido Popular «no me ha venido a comunicar absolutamente nada. Es más, hasta el día de ayer despachamos asuntos en el que planificábamos el presente y el futuro de la ciudad». El alcalde también aseguró que «las circunstancias no se dan, porque hace muchos meses la propia concejala y portavoz del Partido Popular, María González Calderín, dijo en una entrevista lo bien que estaba funcionando el pacto».

La propia Calderín aseguró ayer que «no existe ningún movimiento por nuestra parte», además de destacar que «seguimos trabajando conjuntamente, y nosotros ni vamos a entrar ni hay ningún movimiento». Calderín reconoció que hubo un viaje a Tenerife de los cuatro concejales del PP de Telde, donde tuvieron una reunión con el presidente regional de la formación, Manuel Domínguez, «pero fue para ver algunos temas y fuentes de financiación de cara a los proyectos del próximo año».

NC y PSOE coinciden en que la intención del debate es «desviar la atención sobre los problemas que tienen»

«El pacto tiene buena salud y trabajamos todos codo a codo», sentenció la edil popular.

Juan Martel (CC) por su parte subrayó que «somos gente de palabra», y añadió que no estaría dispuesto a apoyar la moción de censura. «En mi trayectoria política siempre he apoyado al partido más votado, que es lo que la ciudadanía ha elegido». Martel también señaló como el origen del rumor a NC, «que está desestabilizando todo lo que pueda oler a Primero Canarias, como se ha visto en otros municipios».

Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, aseguró que ni tiene información ni se ha reunido con otros partidos políticos, «ni a nivel partido ni a nivel personal», y añadió que «estamos centrados en los 18 meses de trabajo que quedan y la idea es acabar el mandato y culminar todo lo que tenemos en marcha».

Desviar la atención

José Luis Macías, portavoz de NC Telde, afirmó que desconocía de dónde salió la información de la moción de censura, e indicó que la intención del debate sería «desviar la atención sobre los problemas que hemos planteado, como el cierre de playas, la limpieza en el municipio, y la no reapertura de las infraestructuras deportivas». Macías, quien destacó que «las mociones de censura son instrumentos democráticos», instó al grupo de gobierno «a que se dediquen de una vez a trabajar por Telde y a ejecutar los presupuestos».

En la misma línea se expresó el socialista Alejandro Ramos, sobre la estrategia «para desviar la atención a la falta de liderazgo y al tema del cierre de las playas. Es una maniobra de distracción más que otra cosa», recalcó Ramos, quien no le da credibilidad a la presentación de una moción de censura en Telde.

Por su parte, Héctor Suárez, edil no adscrito, afirmó que lo habían escuchado «pero no tenemos ninguna información sobre movimientos». Sobre si apoyaría la moción manifestó que «ni se nos han planteado nada ni ha llegado ese supuesto, cuando llegue lo decidiremos».