Emergencias confirma que el foco por contaminación marina deja de estar activo en Telde pero mantiene la alerta al aparecer nuevos restos en Agüimes

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este sábado, 29 de noviembre, la situación de alerta por contaminación marina en la costa de Telde, la cual permanece desde las 14.00 horas de hoy, ante el episodio asociado a un vertido de materia orgánica en descomposición en el litoral del este de Gran Canaria.

Emergencias adopta esta decisión en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

Tras las investigaciones iniciales, se ha confirmado que el foco de emisión del vertido ya no se encuentra activo, según Emergencias. Sin embargo, añade que se ha constatado la llegada de restos del vertido a zonas costeras de difícil acceso en la costa de Agüimes, donde se ha procedido a su retirada mediante maquinaria especializada. En Telde, el Ayuntamiento ha informado durante una reunión del Comité Asesor sobre la llegada y recogida de estos restos en su tramo costero.

No se detectan restos visibles

Los vuelos de reconocimiento realizados tanto durante la tarde del día anterior como en la mañana han mostrado que no se detectan restos visibles en suspensión a lo largo de la costa de Gran Canaria. Esta monitorización es clave para evaluar la magnitud de la situación y garantizar la seguridad de los bañistas y actividades marítimas en la zona.

La situación todavía requiere atención debido a la posible aparición de residuos en áreas de difícil acceso, lo que ha llevado a las autoridades a mantener una vigilancia activa sobre las costas afectadas.