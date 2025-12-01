El Juzgado archiva la disputa entre los concejales de Más por Telde, Juan Pablo Rodríguez y Juan Francisco Artiles

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Telde ha archivado la causa abierta por el enfrentamiento entre los concejales de Más por Telde, Juan Francisco Artiles y Juan Pablo Rodríguez. La magistrada Cristina Sbert Pinilla considera que no existen pruebas suficientes para mantener una acusación penal por un presunto delito leve de amenazas, por lo que decreta el sobreseimiento provisional del procedimiento en un auto fechado el 26 de noviembre de 2025

Juan Pablo Rodríguez Artiles ha explicado que ha dejado en manos de sus abogados la decisión de recurrir el archivo de la causa por el enfrentamiento contra su compañero de partido Juan Francisco Artiles.

Rodríguez denunció a Artiles el pasado 22 de octubre por proferirle amenazas en la plaza de San Juan después de que éste le reclamase una deuda de 80.000 euros, dinero que según el denunciante aportó al partido en tres campañas electorales. Los modos con los que Artiles le contestó llevó a Rodríguez llevó a presentarle una denuncia por amenazas. Ambos se vieron las caras en los juzgados de Telde el pasado 28 de octubre, en un juicio rápido en el que Artiles negó las supuestas amenazas.

En el auto judicial, la jueza indicaba que, aunque al inicio del procedimiento “pudiera pensarse en la posible comisión de un hecho delictivo”, tras revisar nuevamente las actuaciones “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa”. Por ello, acordó poner fin al procedimiento y ordenar el archivo provisional, remitiendo las diligencias al Ministerio Fiscal. Las partes cuentan con un plazo de 20 días para recurrir.

Sin respuesta de Más por Telde

Juan Pablo Rodríguez, responsable de las áreas de Educación y Solidaridad en el Ayuntamiento de Telde, manifestó que hasta el momento su partido no se ha puesto en contacto con él. “Yo voy a seguir con mis tareas”, y explicó que ha pedido varias veces reunirse con su partido para presentar las cuentas “y para ofrecer mi versión de los hechos, porque hasta el momento solo hay una”, sin obtener respuesta hasta la fecha.

El edil denunciante reconoce que esperaba esta resolución, "porque no había testigos y era mi palabra contra la suya, pero hice la denuncia para que quedara constancia por si me pasara algo", en referencia a las palabras de Artiles, "cuídate las espaldas".