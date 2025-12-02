Un grave accidente en la GC-1 colapsa el tráfico en dirección sur desde el Puente de Silva hasta Telde
La colisión entre varios vehículos mantiene colapsada la autovía GC-1 desde Las Remudas hasta Telde, mientras los servicios de emergencia asisten a los afectados
Un accidente de tráfico registrado en la autovía GC-1, en el tramo comprendido a la altura del Puente de Silva y en dirección sur, ha desencadenado importantes retenciones este martes por la tarde, afectando a cientos de conductores. La situación comenzó a desarrollarse en la última hora, generando un colapso que ya se extiende hasta La Potabilizadora, según fuentes y testigos presenciales.
El siniestro, cuyas causas aún no han sido confirmadas por las autoridades, ha implicado a varios vehículos. El impacto ha motivado la intervención inmediata del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar para atender a las personas afectadas.
Aunque aún no se ha ofrecido un balance oficial de heridos, los servicios sanitarios han procedido a evaluar el estado de los implicados, y se mantiene activa la asistencia médica en la zona. No se descarta que alguno de los pasajeros haya resultado con lesiones de diversa consideración.
El accidente ha tenido un efecto dominó en la movilidad del este y sur de la isla. Además de las retenciones en la GC-1, los conductores que intentaban acceder a la autovía desde el vial costero de Telde han sufrido grandes dificultades de incorporación, provocando también atascos en esa zona.
Las colas, según se ha podido verificar, superan ya varios kilómetros, con importantes tiempos de espera para los usuarios que se dirigen hacia el sur de la isla. El tráfico está siendo desviado parcialmente, aunque las opciones alternativas son limitadas debido a la hora punta y a la congestión ya existente en otros puntos del municipio.
