«La moción de censura en Telde estuvo a falta de la firma», asegura el alcalde de Agüimes Óscar Hernández

El presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, aseguró ayer que la moción de censura contra el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y su equipo de gobierno llegó a estar «sobre la mesa y a falta de una firma» para hacerse efectiva.

Esta afirmación viene tras los rumores que circularon este lunes sobre una posible moción de censura en Telde para descabalgar a Peña de la Alcaldía. El actual grupo de gobierno municipal de Telde está formado por siete concejales de Ciuca-Primero Canarias, cinco del PP, dos de Más por Telde y uno de Coalición Canaria. En el lado de la oposición están cuatro ediles de Nueva Canarias, cinco del PSOE y una de Vox.

"No es un rumor"

En una entrevista en el programa ‘Más de Uno’ Canarias, de la emisora Onda Cero, Óscar Hernández manifestó que «no es un rumor de que se estaba tramitando, sino que estaba absolutamente sobre la mesa a falta de una firma», y subrayó que el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, «llamó a capítulo» a los cuatro concejales populares de Telde.

Para el presidente de Primero Canarias, Nueva Canarias continúa con sus movimientos para intentar eliminar de los municipios en los que tiene un alcalde de la órbita que lideran Hernández y Teodoro Sosa, como ya ha sucedido en San Mateo, Guía, San Mateo y Valsequillo. «El análisis es el mismo: no es la primera vez que sufrimos el ataque visceral, sin sentido y trasnochado de Nueva Canarias».

En esa misma línea se expresó en su momento Juan Antonio Peña, quien afirmó que no le «sorprendía» que estuviese Nueva Canarias promoviendo esta moción de censura en su municipio, «porque lo ha hecho con otros compañeros de Primero Canarias en otros municipios, sin justificación y sin razón». Para Peña, NC «sabe lo que significa este proyecto de Primero Canarias, entonces, ante esa desesperación, pues entiendo que estarán intentándolo».