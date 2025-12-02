‘Noches que saben a Telde’ llena San Gregorio de tapas, vinos y música en directo

Tras el éxito cosechado en su estreno el pasado mes de julio, Noches que saben a Telde regresará el próximo 12 de diciembre para llenar nuevamente de sabor y ambiente festivo la Plaza Doña Rafaela, en pleno casco comercial de la ciudad. Los detalles de esta segunda edición fueron presentados este martes por la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, promotora del evento, que cuenta con financiación de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, dentro de la campaña Gran Canaria Me Gusta, y el apoyo de la Cámara de Comercio. También colabora el Ayuntamiento de Telde.

En el acto de presentación de esta segunda edición participaron el alcalde Juan Antonio Peña; la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro; la presidenta de la ZCA, Natividad Suárez; la consejera Minerva Alonso y el director de la Cámara de Comercio, Ramón Redondo.

Peña destacó el “éxito absoluto” de la primera edición y animó a la ciudadanía a respaldar nuevamente la propuesta, que —subrayó— no solo enriquece la vida cultural y gastronómica del municipio, sino que también impulsa la actividad hostelera y contribuye a la creación de empleo.

Por su parte, Natividad Suárez puso en valor el trabajo de los establecimientos participantes, encargados de ofrecer al público una selección de bocados, vinos y música en un ambiente cercano. Además, agradeció la implicación del Ayuntamiento, el Cabildo y la Cámara de Comercio para hacer posible esta segunda entrega.

La II Noches que saben a Telde se celebrará el viernes 12 de diciembre, de 19:00 a 00:00 horas, en un espacio que ya se ha consolidado como escenario ideal para este tipo de celebraciones. El evento contará con 14 casetas: ocho dedicadas a la restauración, con tapas y pinchos elaborados con producto local de cercanía (km 0), y seis más destinadas a bodegas de la isla. La velada estará amenizada con las actuaciones musicales de Kilian Viera y Cremita de Coco.

Los locales de restauración que participan son La Canela, Oasis Chill Out, Antequera, Viva Café, La Araña, Juan Jamón, La Boheme y Ca’Nerea. El vino para acompañar lo aportan las bodegas La Higuera Mayor, Hinojo, Señorío de Cabrera, Las Tirajanas, Ventura y Frontón de Oro.