Telde inaugura la muestra ‘MujerArt35’: un homenaje visual al legado de 35 artistas

El arte femenino cobra protagonismo este jueves 4 de diciembre en Telde con la inauguración de MujerArt35, una exposición pictórica que podrá visitarse en las Casas Consistoriales a partir de las 19:00 horas. La muestra reúne las interpretaciones visuales del artista grancanario Felipe Juan, inspiradas en obras de mujeres artistas pertenecientes a la colección del historiador y coleccionista Juan Francisco Santana Domínguez.

Tras su primera parada en Valleseco, MujerArt35 llega ahora a Telde como segunda y última etapa del proyecto. En ella, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de obras donde se establece un diálogo simbólico y estético entre las piezas originales y sus reinterpretaciones contemporáneas. En total, se homenajea a 35 mujeres artistas de un conjunto mayor de 54 creadoras investigadas mediante un lenguaje plástico cargado de simbolismo, con guiños al surrealismo y a la introspección poética.

Un proyecto con mirada doble: arte e investigación

La muestra se completa con la presentación del libro MujerArt35, obra del propio Juan Francisco Santana, que fundamenta y da sentido al proyecto. El volumen recoge años de investigación sobre artistas plásticas, muchas de ellas invisibilizadas o desconocidas para el gran público, y constituye una aportación pionera a la recuperación del legado femenino en el ámbito artístico. “Este trabajo es solo el inicio de un reconocimiento necesario, que esperamos ampliar con futuras investigaciones”, señala el autor.

Exposición Felipe Juan / LP/DLP

Felipe Juan: reinterpretar con luz propia

Felipe Juan, con una amplia trayectoria expositiva tanto en Canarias como a nivel internacional, ha sido el encargado de dar vida pictórica a estas interpretaciones. Fundador del colectivo Aurismo, el artista combina en sus obras elementos de luz, naturaleza simbólica y exploración interior, aportando nuevas capas de sentido a las piezas originales.

MujerArt35 permanecerá abierta al público en las Casas Consistoriales de Telde desde el 4 hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. Una oportunidad para redescubrir, a través del arte y la palabra, el universo creativo de mujeres que merecen ocupar un lugar destacado en la historia del arte.