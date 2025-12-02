Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde inaugura la muestra ‘MujerArt35’: un homenaje visual al legado de 35 artistas

La exposición, con obras interpretadas por Felipe Juan a partir de piezas de mujeres creadoras, se presenta este jueves en las Casas Consistoriales junto al libro que inspira el proyecto

El arte femenino cobra protagonismo este jueves 4 de diciembre en Telde con la inauguración de MujerArt35, una exposición pictórica que podrá visitarse en las Casas Consistoriales a partir de las 19:00 horas. La muestra reúne las interpretaciones visuales del artista grancanario Felipe Juan, inspiradas en obras de mujeres artistas pertenecientes a la colección del historiador y coleccionista Juan Francisco Santana Domínguez.

Tras su primera parada en Valleseco, MujerArt35 llega ahora a Telde como segunda y última etapa del proyecto. En ella, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de obras donde se establece un diálogo simbólico y estético entre las piezas originales y sus reinterpretaciones contemporáneas. En total, se homenajea a 35 mujeres artistas de un conjunto mayor de 54 creadoras investigadas mediante un lenguaje plástico cargado de simbolismo, con guiños al surrealismo y a la introspección poética.

Un proyecto con mirada doble: arte e investigación

La muestra se completa con la presentación del libro MujerArt35, obra del propio Juan Francisco Santana, que fundamenta y da sentido al proyecto. El volumen recoge años de investigación sobre artistas plásticas, muchas de ellas invisibilizadas o desconocidas para el gran público, y constituye una aportación pionera a la recuperación del legado femenino en el ámbito artístico. “Este trabajo es solo el inicio de un reconocimiento necesario, que esperamos ampliar con futuras investigaciones”, señala el autor.

Exposición Felipe Juan

Exposición Felipe Juan / LP/DLP

Felipe Juan: reinterpretar con luz propia

Felipe Juan, con una amplia trayectoria expositiva tanto en Canarias como a nivel internacional, ha sido el encargado de dar vida pictórica a estas interpretaciones. Fundador del colectivo Aurismo, el artista combina en sus obras elementos de luz, naturaleza simbólica y exploración interior, aportando nuevas capas de sentido a las piezas originales.

Noticias relacionadas y más

MujerArt35 permanecerá abierta al público en las Casas Consistoriales de Telde desde el 4 hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. Una oportunidad para redescubrir, a través del arte y la palabra, el universo creativo de mujeres que merecen ocupar un lugar destacado en la historia del arte.

