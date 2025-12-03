Búsqueda urgente en Gran Canaria: desaparece un hombre de 86 años desde hace más de una semana

Manuel S. M., un vecino de 86 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de noviembre en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda urgente debido a la situación de vulnerabilidad del afectado, lo que ha intensificado los esfuerzos de localización.

La desaparición ha sido calificada como urgente por tratarse de una persona mayor que podría estar en riesgo, especialmente si se encuentra desorientada o necesita medicación. La última vez que se le vio fue en la citada localidad grancanaria, sin que desde entonces se haya podido determinar su paradero.

La familia y las autoridades muestran una creciente preocupación por su bienestar, y han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier información útil que permita avanzar en la investigación.

Descripción física y vestimenta en el momento de la desaparición

Según la ficha de alerta publicada por SOS Desaparecidos, Manuel mide entre 1,60 y 1,65 metros, tiene una complexión delgada, el pelo canoso y los ojos castaños.

En el momento de su desaparición, vestía pantalón de deporte gris, sudadera negra y chanclas, un atuendo que puede no ser adecuado para pasar largos periodos en el exterior, lo que aumenta la preocupación por su estado.

La asociación SOS Desaparecidos ha puesto a disposición un número de teléfono para recibir cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Manuel: 868 286 726. También se pueden comunicar pistas o avistamientos a través de su web oficial o redes sociales, donde se ha difundido el cartel con su fotografía y datos personales.