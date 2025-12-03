Ciuca-Municipalistas Primero Canarias y Nueva Canarias se enzarzan por la moción de censura en Telde

Ciuca-Municipalistas Primero Canarias y Nueva Canarias-Bloque Canarista Telde (NC-BC) cruzaron ayer comunicados criticando ambas posturas ante los rumores que circularon desde este lunes de una posible moción de censura en contra el actual alcalde, Juan Antonio Peña, y su equipo de gobierno local.

En su comunicado, Ciuca - Primero Canarias manifestó que no le sorprendían las «malas artes» que atribuyen a Nueva Canarias, a quien acusa de haber perdido conexión con la ciudadanía y de alejarse del nacionalismo canario «a raíz de sus últimos movimientos centralistas». Según la formación, considerar el municipio como una «propiedad particular» sería un error derivado de la «desesperación», la falta de renovación interna y la ausencia de ideas, que -afirmaron- se suple «con odio en sus discursos». Ciuca también explicaba que su decisión de integrarse en Primero Canarias responde a la intención de impulsar un proyecto municipal «ilusionante», construido a través de alianzas locales.

Por su parte, el grupo Nueva Canarias acusó en su escrito al alcalde, Juan Antonio Peña, de «mentir» y de «fabricar una moción de censura inexistente» para desviar la atención pública sobre «su incapacidad para gestionar la ciudad». Así lo afirmó el portavoz local de la formación, José Luis Macías, quien calificó de «bochornoso espectáculo mediático» las declaraciones realizadas por Peña y por el presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández.

La organización canarista atribuyó esta «moción fantasma» a lo que consideran «el intento del alcalde de victimizarse y ocultar su falta de resultados», tras dos años y medio de mandato, además de denunciar la «decadencia organizativa y el abandono» de la administración local, señalando el deterioro de calles, parques e instalaciones deportivas, y la «incapacidad» para atender las necesidades sociales».