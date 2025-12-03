Pedales para combatir la soledad no deseada de los mayores de Jinámar

La soledad no deseada es uno de los problemas de la sociedad actual y que va en aumento por el envejecimiento de la población. Al grupo de personas que la padece se suman otras tantas a las que sus problemas de movilidad los limitan a la hora de salir a la calle para mantener activa su vida social. El joven Daniel González solo necesita un triciclo para combatir ese aislamiento personal y devolver a muchas personas la sensación de sentir el aire en la cara mientras recorre su barrio sobre tres ruedas.

Daniel González es el responsable del proyecto ‘En Bici sin Edad’, una de las iniciativas que se enmarcan en el Plan Integral de Jinámar, una estrategia de intervención socioeducativa y comunitaria para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de este barrio teldense.

La función que cumple este voluntario es la de recoger en los portales a personas que solicitan el servicio de paseo en triciclo y sacarlos de paseo, o bien por donde él considere que les va a gustar más o a petición del usuario o usuaria. «Hay quien me pide que le dé una vuelta por las calles y otros quieren ir a un parque o ver los huertos urbanos que han trabajado los vecinos de los diferentes bloques, y eso hace que compartan saludos y conversaciones con la gente, recuperando así la vida social que pierden cuando se quedan en casa sis salir», comenta el joven.

González lleva pedaleando por Jinámar desde octubre, aunque el proyecto ‘En Bici sin Edad’ lleva varios años funcionando. La duración de este servicio depende de la financiación de las instituciones. «Y esperamos que dure muchos años por el bien que supone para las personas que viven aquí», afirma el ciclista.

Crear voluntariado

El voluntario destaca que «se trata de hacer protagonista al propio barrio». De momento el proyecto lo gestiona él solo y pasea a personas que lo solicitan casi a diario. Desde su triciclo, Daniel González hace un llamamiento a otros jóvenes que quieran colaborar «porque el objetivo es lograr sacar un grupo de voluntariado en el barrio, que se involucre y también pueda pasear a personas mayores en situación de soledad no deseada o personas mayores con movilidad reducida, incluso personas con diversidad funcional o discapacidad para lograr crear comunidad». Eso permitiría realizar un mayor número de viajes por la mañana y por la tarde.

Los pedaleos también ha permitido a Daniel González descubrir Jinámar. Él, del barrio de Las Torres, asegura que «es un barrio muy bueno, con bastante potencial y gente muy amable. Aquí a la gente que saludas te corresponde, mientras que en la capital las personas van viendo su móvil, sin levantar la mirada y sin relacionarse».

«Salir a la calle y respirar»

María Bruno se montó ayer en el triciclo para dar una vuelta. La lluvia le importó bien poco. Con su cinturón de seguridad puesto y una manta para protegerse, que se la brinda el propio voluntario, la vecina de Jinámar destacó que «una cosa es estar metida en la casa y otra estar en la calle, que tú respiras y no sientes el agobio de estar todo el día encerrada».

Usuaria y defensora de este servicio, recomienda a todas las personas que lo deseen disfrutar del paseo sobre ruedas y anima a la gente mayor a salir de casa.

Una de las paradas que suele ser obligatoria es el quiosco de la Casa de la Condesa. Su dueña, Soraya Ortega, los atiende sirviéndoles cafés y conversación casi a partes iguales. «Es un servicio maravilloso que hacen los voluntarios y seguro que si la gente lo conociera mejor se apuntaba, porque además de ser gratuito, el chico que los pasea es muy buena gente», subraya la hostelera, que anima a su clientela a apuntarse.

El consejero delegado de Fomentas y concejal, Iván Sánchez, explica que ‘En Bici sin Edad’ «lleva varios años desarrollándose incluido en el Plan Integral de Jinámar, que financian las consejerías de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde».

Sánchez señala que este proyecto de ayuda social «es de gran importancia para sus beneficiarios. Estos paseos, llamados cariñosamente ‘Canas al aire’, consiguen arrancar una sonrisa a todos los mayores y recorrer el barrio donde han vivido siempre de esta manera. Los devuelve por un momento a su infancia y hace que cada paseo sea un momento irrepetible».