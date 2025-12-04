El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, sobre el cierre de las playas: «Por aquí no hemos visto a nadie»

La presentación del comienzo de las obras de adecuación de la Avenida de Melenara coincide con el día en el que se cumple un mes con esta playa cerrada al baño. El alcalde Juan Antonio Peña criticó la falta de implicación de otras administraciones en la gestión de la crisis. «Desde el primer momento hemos dado la cara a la ciudadanía y actuado desde nuestras competencias, pero en todo este tiempo que lleva la playa cerrada no hemos visto a ningún cargo público estar aquí para trasladar a la ciudadanía información veraz», aseguró Peña.

El alcalde manifestó que llevan semanas solicitando reuniones y visitas oficiales a las consejerías implicadas «sin obtener respuesta», y aseguró que «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, por eso hemos presentado un documento contundente en la Fiscalía donde aportamos toda la documentación municipal».

Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, en Telde, siguen cerradas al baño por contaminación marina.

Colectivos vecinales y ecologistas

Por otra parte, diversos colectivos vecinales y ecologistas de Telde se reunieron ayer para estudiar nuevas acciones, además de continuar con las movilizaciones y diseñar otras estrategias para denunciar las instalaciones de las jaulas marinas. Según informaron miembros de los colectivos, a la alarma ciudadana que se ha creado y tras dos meses con las playas cerradas, «se le suma la opacidad y el negacionismo, porque está claro que las playas están contaminadas por las jaulas, y los organismos oficiales no toman ninguna determinación», aseguraron, a la vez que denuncian que esos mismos organismos no han querido reunirse con ellos.