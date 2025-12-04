El intento de ocupación de una casa con un martillo en La Solana acaba con la detención de una mujer en Telde
Vecinos alertaron a la policía después de escuchar ruidos en una vivienda terrera en venta, lo que evitó que la okupa accediera al inmueble
Un intento de ocupación ilegal en el barrio de La Solana, en Telde, terminó este miércoles con la intervención de la Policía Nacional y la detención de una mujer transexual, conocida en la zona por otros incidentes recientes, informa Telde Actualidad.
Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 18:00 horas, cuando varios vecinos escucharon golpes procedentes de la entrada de una casa terrera en venta ubicada en la calle Roble.
Según explicó el hijo de la propietaria, la mujer se presentó en la vivienda e intentó acceder forzando la puerta metálica principal con un martillo. El ruido alertó a los residentes, que llamaron de inmediato al 091, activando así la respuesta policial.
Intervención policial y detención
Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y procedieron a la detención de la mujer, que no llegó a entrar en el interior del inmueble. La intervención se desarrolló sin incidentes adicionales, según fuentes consultadas.
Daños en la puerta y denuncia de los propietarios
Aunque el intento de acceso no se consumó, la puerta principal quedó dañada por los impactos. Los propietarios se desplazaron esa misma noche a la Comisaría de Telde para presentar una denuncia formal tanto por el intento de ocupación como por los desperfectos ocasionados.
