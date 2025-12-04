Telde inaugura el belén de San Gregorio, el más antiguo de Gran Canaria

Este viernes 5 de diciembre, a las 20.00 horas, la plaza de San Gregorio acogerá la inauguración del belén tradicional de Telde, una de las expresiones navideñas más emblemáticas del municipio, que alcanza este año su 58º aniversario. La obra, creada por José “Pepito” Sánchez, está considerada el belén más antiguo de Gran Canaria y uno de los más veteranos del Archipiélago, un referente cultural y patrimonial que se ha mantenido vivo gracias al trabajo de varias generaciones de artesanos.

La edición de este año dedica un espacio especial al sector primario, poniendo en valor oficios, paisajes y escenas rurales que forman parte de la memoria colectiva de las Islas. El montaje incorpora también casas representativas de todas las islas y presta una atención particular a Gran Canaria, con recreaciones de lugares icónicos como La Charca de Maspalomas, el Roque Aguayro o el Parador de Tejeda, entre otros. Todo ello acompañado de una puesta en escena renovada, con detalles actualizados que combinan tradición y creatividad. Tras la inauguración, la velada continuará con la actuación del Coro Góspel MLOU.

Un legado que atraviesa generaciones

La historia del belén de Telde está estrechamente ligada a la figura de Pepito Sánchez, vecino y artesano que en 1968 dio forma a un proyecto que más de medio siglo después continúa emocionando al público. Todas las figuras que lo componen fueron modeladas por él, una labor artesanal que define el carácter único de esta creación.

Hoy, la elaboración y ampliación del belén es responsabilidad de la Asociación Cultural Belenistas de San Gregorio, integrada por vecinos y vecinas que fueron alumnos y continuadores de Sánchez. Su dedicación ha permitido que la tradición siga siendo un elemento esencial de la Navidad teldense.

Una cita esperada

La Concejalía de Cultura, dirigida por Juan Martel, organiza este acto y agradece públicamente a la familia de Pepito Sánchez “por mantener vivo su legado y acompañarnos un año más en esta tradición tan querida”.

Martel anima a toda la ciudadanía a visitar el belén, “disfrutar de su belleza y sentir el espíritu navideño que, durante 58 años, ha unido a generaciones en nuestro municipio”.