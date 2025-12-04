La última fase del paseo de Melenara incluye sombras, duchas y un barco de juegos infantiles

Las obras para la finalización del paseo de Melenara ya tiene fecha. A partir del 13 de enero comenzará el movimiento de maquinaria y obreros en esa zona de la costa de Telde para ejecutar esta segunda fase, que supondrá la culminación y homogeneización estética de la primera línea de playa, principalmente en la parte de terrazas de los locales de restauración, que actualmente solo tiene asfalto, además del entorno del muelle.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.1128.232,35 euros y la empresa que lo ejecuta es Urban 2020 SL, que tiene un plazo de ocho meses a partir de la firma del acta de replanteo, prevista para el 30 de diciembre.

La presentación de las obras para culminación se celebró en el mismo paseo de Melenara, y contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, los concejales de Playas y Vías y Obras, María Calderín e Iván Sánchez, y la gerente de la empresa pública Fomentas, Elisa Sánchez.

«Esto no es un anuncio, sino ya un hecho», manifestó Peña, quien añadió que «si algo hemos evitado y aprendido de errores del pasado es anunciar las cosas solo cuando ya se van a ejecutar». El alcalde destacó el consenso del proyecto con vecinos, vecinas y los locales de restauración y la necesidad de «salvar lo existente». «Sabemos que no es del gusto de todos lo que se hizo en esa primera fase, pero se van a realizar mejoras considerables», matizó.

Imagen uniforme de terrazas

Peña afirmó que patrimonio municipal «se va a trabajar para intentar conseguir que cuando se vuelvan a instalar las terrazas, los toldos queden unificados, es decir, tener una imagen uniforme, una petición del propio sector, ya que van a tener que desmontar y volver a montarlas» .

Por su parte, el concejal de Vías y Obras e Infraestructuras, Iván Sánchez, recordó que trabajan desde hace dos años y medio, desde el comienzo del mandato, en este proyecto, «que era uno de los objetivos que nos propusimos cuando entramos en este gobierno».

Sánchez subrayó que «conocemos el origen y la tradición del barrio y su evolución hasta el día de hoy, y para nosotros era un punto de partida importante para estar a la altura del nivel de la restauración y de la economía que tiene la zona», y que una vez finalizado «será una avenida de la categoría y del nivel que necesita el municipio de Telde». Para agilizar las obras el Ayuntamiento ha nombrado a una técnico mediadora de la empresa pública Fomentas que actuará como enlace entre la dirección de obra, las personas residentes y el empresariado de la zona «para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de la intervención en un entorno con alta actividad social y comercial».

El empresariado teme que las obras se retrasen y recuerda que la primera fase duró más de dos años

El edil de Vías y Obras explicó que la ejecución del proyecto comenzará después de los días de Navidad «para no afectar a la restauración y a los residentes».

Por su parte, el empresariado teme las consecuencias económicas que tendrán las obras para sus negocios, ya que la remodelación del paseo afectará a las entradas de sus locales. El colectivo recordó que las obras de la primera fase, que tenía un plazo de seis meses, se alargó durante más de dos años.

Rehabilitación del balneario

El proyecto de la segunda fase de la adecuación de la Avenida de Melenara y mejora de la accesibilidad a la playa incluye la rehabilitación completa del balneario y también la recuperación de los aparcamientos para personas con movilidad reducida al final del paseo, a pie de muelle, que también contará con torretas de luminarias.

La zona donde se va a actuar y la zona de playa tendrán un nuevo mobiliario urbano que incluye bancos, aparca bicicletas, duchas, lavapiés, instalaciones para sombras y nuevas papeleras, además de la renovación de las redes de pluviales, alumbrado público del muelle, pavimentos, vegetación y zonas de sombra.

Iván Sánchez también destacó el protagonismo que tendrá en el paseo un gran barco pirata como un nuevo espacio de juegos infantiles, además de pequeños elementos de ocio con temática marina. Para dar realce y color al espacio, el muro que da para la playa contará con un grafiti, que recordará el origen marinero de esta zona de costa de Telde.

El edil señaló que esta obra de terminación de la avenida de Melenara se suma a otras que han logrado poner en marcha tras estar paradas desde hace años, «como la urbanización Arauz, que ya se está ejecutando, o el aparcamiento de San Gregorio, en el que estamos trabajando».