El empedrado de La Montañeta dificulta el traslado de personas mayores a centros sanitarios

A los achaques de salud de Olga Rivero, vecina de la calle Unión en el barrio de La Montañeta de Telde, se le suma el desánimo de no ver solución por parte del Ayuntamiento de Telde a un problema de accesibilidad que padecen las personas residentes desde hace más de tres décadas.

La obra de rehabilitación realizada en los años 80 en su calle y las anexas, Ramal y La Montañeta de San Juan, poniendo un empedrado de callaos más grandes de los que debería llevar, impide la movilidad con seguridad y sin riesgos de las personas mayores que residen en esta zona de la ciudad cuando enferman y tienen que entrar o salir por alguna urgencia o enfermedad. Los vehículos sanitarios no pueden llegar hasta la puerta de sus domicilios y los profesionales no pueden hacer rodar ni camillas ni sillas de ruedas por el tamaño de los cantos rodados. Los vecinos de la zona coinciden en que los vehículos antiguamente sí podían circular por las calles Unión y Ramal.

Olga Rivero ya lo advirtió en su momento debido a que en esta zona de Telde, que se ha convertido en una isla dentro de la propia ciudad, residen muchas personas mayores. Rivero, actualmente convaleciente por diferentes operaciones, explico cómo los sanitarios la tuvieron que sacar de su domicilio a peso, al igual que cuando recibió el alta para volver a su casa, con el riesgo que supone, no solo para la paciente sino también para los propios profesionales de la sanidad.

Corregir el pavimento

La vecina de la calle Unión lleva presentando escritos desde hace décadas al Ayuntamiento de Telde para que le pongan solución a este problema que se agudiza con los años, poniendo piedras más pequeñas que faciliten el rodamiento de dispositivos que permiten el desplazamiento de personas con movilidad reducida o poner otro tipo de pavimento. El tamaño de las piedras de las tres calles también dificulta la estabilidad de los taca-taca que utilizan algunas de las personas residentes en la zona.

«He perdido la confianza en los mandatarios municipales, que se pasan la pelota unos a otros y las personas que vivimos aquí no vemos solución ninguna, y mira que lo hemos solicitado el cambio del adoquinado varias veces», explica Olga Rivero.

La vecina asegura que cada vez que tienen que usar la ambulancia dependen «del esfuerzo y de la buena voluntad de los sanitarios que nos bajan y nos suben, que intentarán hacerlo lo mejor que puedan porque por parte de los políticos esto está igual y seguirá igual».