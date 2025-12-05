Una plaza de Los Llanos abarrotada aplaude la inauguración del belén tradicional de Telde

Un año más, los niños y niñas son los encargados en Telde de activar el pulsador rojo que iluminó la 58º edición del belén tradicional de San Gregorio. Una obra de Pepito Sánchez, considerada la más antigua de Gran Canaria y de las más longevas del Archipiélago, que aglutinó a cientos de personas que no quisieron perderse su inauguración, durante la tarde-noche de este viernes, en la plaza de Los Llanos. Más de 50 casas y 150 figuras que, en esta ocasión, hacen un guiño al sector primario y cuya muestra estará abierta al público, las 24 horas del día, hasta el 7 de enero.

Así, teldenses y visitantes disfrutaron de una velada navideña cargada de magia, donde se presentó la obra, cuya elaboración, montaje y ampliación viene de la mano de la Asociación Cultural de Belenistas de San Gregorio, un grupo de vecinos y vecinas —alumnos y continuadores del legado de Pepito Sánchez— que, con su compromiso y entusiasmo, mantienen viva una tradición que forma parte esencial de la identidad de Telde en estas fechas. Una edición que presenta una puesta en escena renovada, con detalles actualizados y una cuidada ambientación que combina tradición y creatividad.

Entre gestos tradicionales, como tirar una moneda a la fuente del belén o buscar la mítica figura del cagón que no puede faltar, mayores y pequeños contemplaron el trabajo llevado a cabo, que este año fusiona la imagen habitual del portal con ese homenaje al sector primario mencionado. Una puesta en valor de los oficios, paisajes y escenas rurales que forman parte de la memoria colectiva de Canarias, con casas representativas de todas las Islas y con una atención particular a Gran Canaria, recreando monumentos y espacios icónicos como La Charca de Maspalomas, el Roque Aguayro de Agüimes o el Parador de Tejeda, entre otros rincones emblemáticos.

Tras la apertura, los presentes sintieron con aún más intensidad la magia de la Navidad en la ciudad, con las potentes y cálidas voces del Coro Góspel MLOU, acompañadas de las pantallas de luces que visten la plaza desde el viernes pasado. Una actuación cargada de emoción, que congregó a un público de todas las edades alrededor de la agrupación, de principio a fin.

“Un año más el belén tradicional de San Gregorio sorprende a mayores y pequeños con una escena cuidada al detalle, elaborada con cariño y profesionalidad a partes iguales”, resalta el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. “Gracias a la Asociación Cultural de Belenistas por hacer magia una edición más y mantener vivo el legado de Pepito Sánchez que, como resultado de su labor, podemos seguir disfrutando y mostrando a la ciudadanía 58 años después”, agrega el primer edil.

Por su parte, Juan Martel, concejal de Cultura -área que organiza el evento-, hace hincapié en el “gran valor de la obra, una de las más visitadas de Gran Canaria” y en “la suerte de Telde por tener el privilegio de ser la ciudad que, año tras año, la muestra al público, superándose, con la misma ilusión del principio”.