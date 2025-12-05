Telde celebra una nueva edición de 'Noches que saben a Telde' con tapas, vinos y música en vivo

El casco comercial de Telde volverá a ser el epicentro de la cultura gastronómica y musical de Gran Canaria con la celebración de la segunda edición de ‘Noches que saben a Telde’, el próximo viernes 12 de diciembre de 2025, en la Plaza Doña Rafaela. Tras el rotundo éxito de su estreno en julio, esta cita se consolida como un encuentro imprescindible en la agenda de ocio del municipio.

Organizado por la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, el evento cuenta con el respaldo financiero de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, dentro de la campaña Gran Canaria Me Gusta, y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde.

La edición de diciembre mantendrá el formato que enamoró a vecinos y visitantes el pasado verano: 14 casetas, distribuidas entre 8 establecimientos de restauración y 6 bodegas locales, ofrecerán tapas, pinchos y vinos elaborados con producto local de kilómetro cero, en un ambiente festivo y acogedor que se prolongará desde las 19:00 hasta las 00:00 horas.

El cartel musical de la noche estará protagonizado por Kilian Viera y Cremita de Coco, dos propuestas que pondrán el ritmo a una velada que mezcla tradición y modernidad en pleno corazón de Telde.

II Noches que saben a Telde / La Provincia

Gastronomía con sello local

Uno de los grandes atractivos del evento es la posibilidad de degustar creaciones de reconocidos locales del municipio, que pondrán a disposición de los asistentes una muestra de su talento culinario. Los restaurantes participantes son:

La Canela

Oasis Chill Out

Antequera

Viva Café

La Araña

Juan Jamón

La Boheme

Ca'Nerea

Cada uno de ellos servirá tapas exclusivas preparadas para la ocasión, que destacan por el uso de productos frescos de cercanía, en una apuesta por la sostenibilidad y el valor del producto local.

Vinos con acento canario

Los caldos que se podrán degustar durante la velada también llevarán el sello de la tierra, con la participación de seis bodegas reconocidas de la isla:

La Higuera Mayor

Hinojo

Señorío de Cabrera

Las Tirajanas

Ventura

Frontón de Oro

Estas bodegas mostrarán la diversidad y calidad de los vinos de Gran Canaria, un sector en crecimiento que se posiciona cada vez más como atractivo turístico y cultural.