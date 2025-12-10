La Policía Nacional detiene a una persona por ciberacoso continuado contra una menor en Telde

La Policía Nacional, a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Telde, ha dado por finalizada una investigación que ha permitido aclarar un episodio grave de ciberacoso continuado, amenazas y coacciones contra una joven de 17 años residente en el municipio. El caso, que se prolongó durante meses, ha derivado en una detención y en la identificación de otras dos personas presuntamente implicadas.

Los hechos comenzaron el pasado mes de abril, cuando varias usuarias difundieron en redes sociales el número de teléfono privado de la menor. Junto a este dato personal añadieron acusaciones falsas cuyo objetivo era incitar a terceros a contactar con ella. A partir de ese momento, la víctima empezó a recibir llamadas, mensajes y audios cargados de insultos, amenazas de muerte y expresiones de odio, una situación que se extendió durante meses y afectó seriamente a su estabilidad emocional.

Doxing, amenazas y hostigamiento constante

Durante las pesquisas, los agentes lograron identificar a las autoras de las publicaciones y mensajes, que actuaban desde distintos perfiles en redes sociales y líneas telefónicas vinculadas. Entre las acciones investigadas se detectó:

Doxing , es decir, la difusión del número privado de la menor sin consentimiento.

, es decir, la difusión del número privado de la menor sin consentimiento. Mensajes reiterados con contenido violento y ofensivo.

y ofensivo. Llamadas desde números ocultos.

Intentos de obtener su domicilio.

Expresiones de odio dirigidas tanto a ella como a personas de su entorno cercano.

Los investigadores concluyeron que estos comportamientos encajan en varios delitos descritos en el Código Penal, entre ellos amenazas, coacciones y ciberacoso o stalking, debido a la persistencia y la reiteración del hostigamiento.

Una detenida y dos investigadas más

Como resultado de las diligencias, la Policía Nacional detuvo a una de las presuntas implicadas. Otras dos personas investigadas han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes al encontrarse fuera de la demarcación policial.

Recomendaciones para prevenir el acoso digital

Las autoridades insisten en la importancia de no compartir datos personales de terceros en internet y en denunciar de inmediato cualquier forma de acoso digital. Asimismo, recuerdan la necesidad de fomentar un uso responsable de las redes sociales, especialmente entre adolescentes.