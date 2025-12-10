Telde denuncia nuevos peces muertos en jaulas marinas

La tensión institucional vuelve a crecer en Telde tras la confirmación oficial de nuevas evidencias de peces muertos en las jaulas marinas situadas frente a su litoral, en contra de lo comunicado 24 horas antes por el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA). La inspección aérea realizada esta mañana por la unidad de drones del municipio (UNIDRON) ha sacado a la luz restos de peces flotando en el mar y también en el interior de las propias estructuras de acuicultura, cerca de Salinetas.

Estos hallazgos generan un nuevo foco de alarma medioambiental y sanitaria, y elevan el tono del alcalde, Juan Antonio Peña, quien exige una reunión urgente "en cuestión de horas" con los responsables autonómicos y estatales para obtener explicaciones sobre las contradicciones detectadas.

Durante la jornada del martes, en la reunión del PLATECA, se anunció una aparente mejora de la situación: se rebajó el nivel de alerta a prealerta tras asegurar que ya no quedaban restos de peces en las jaulas de la piscifactoría. Sin embargo, la inspección efectuada por UNIDRON a primera hora del miércoles captó imágenes claras de peces muertos, tanto en el mar como dentro de las jaulas, y algunos sin signos evidentes de descomposición, lo que indicaría muertes recientes.

José Juan Florido, oficial al mando de la unidad de drones, coordinó esta revisión por orden directa del alcalde, como parte de un plan de vigilancia intensivo que el Ayuntamiento mantiene activo desde el inicio de la crisis.

Reacción del alcalde: "Exigimos explicaciones inmediatas"

La respuesta del primer edil no se hizo esperar. "Ayer se nos dijo que no había peces muertos. Hoy lo desmentimos con pruebas. Es inaceptable", declaró Peña, visiblemente molesto. Además, subrayó que la falta de información clara y continua por parte de las administraciones competentes ha obligado al Ayuntamiento a asumir tareas de inspección directamente.

El alcalde ha solicitado una reunión urgente con los titulares del Gobierno de Canarias implicados en la coordinación del PLATECA, y ha cuestionado abiertamente la veracidad de los informes presentados. “¿Se siguen muriendo peces? ¿Cuál es la situación real dentro de las jaulas?”, se pregunta Peña. Para el consistorio, la ciudadanía tiene derecho a respuestas "veraces y urgentes".

Ante la persistencia de la problemática, el Ayuntamiento mantiene cerradas las playas de Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública. La reapertura de estos espacios no se contempla sin informes favorables y concluyentes.

Mientras tanto, UNIDRON continuará con los vuelos de supervisión durante todo el fin de semana, en un intento de tener una radiografía precisa y constante del estado del litoral y de las instalaciones marinas.

Otro punto crítico señalado por el Ayuntamiento es la falta de limpieza en la zona afectada. Según el alcalde, “la costa de Telde no se está limpiando como corresponde”, y denuncia que los restos marinos no se están retirando con la urgencia que la situación exige, lo cual podría conllevar riesgos sanitarios, ambientales y de imagen pública.

Por ello, se insta al Gobierno de Canarias y a las administraciones competentes a activar un dispositivo de limpieza urgente. “Exigimos que la limpieza se refuerce hoy mismo. No podemos permitir que el mar siga devolviendo restos sin que se actúe de forma contundente y coordinada”, sentenció Peña.