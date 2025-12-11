El Belén Artesanal de Lomo Magullo, con figuras de madera y rincones emblemáticos, abre sus puertas este sábado

El barrio de Lomo Magullo inaugurará el sábado, día 13 de diciembre a las 19.30 horas tras la misa, su Belén Artesanal, ubicado frente al frontis de la Iglesia de Las Nieves, en el patio de la parroquia. La instalación permanecerá abierta al público las 24 horas del día, para que vecinos y personas visitantes puedan disfrutar de esta obra en cualquier momento.

Este Belén, considerado ya único en Canarias, destaca por su carácter completamente artesano y por reproducir con minucioso detalle diversos lugares emblemáticos de Lomo Magullo, como el lavadero, las acequias, casas tradicionales, la traída del agua y otros rincones característicos del barrio.

Las figuras, elaboradas íntegramente en madera, son el resultado del trabajo del artesano Óscar Santana, quien ha dedicado más de mil horas a su creación. Esta es la segunda edición del Belén, que este año se amplía con nuevas maquetas, escenas y figuras, ofreciendo un recorrido aún más completo por la identidad local.

El proyecto cuenta con el apoyo del Patronato El Naciente, la Asociación de Vecinos Las Nieves, la Parroquia, y el Ayuntamiento de Telde, que respaldan esta iniciativa que pone en valor el patrimonio, la tradición y el espíritu comunitario de Lomo Magullo.

Tras la inauguración del Belén, la iglesia acogerá un concierto de villancicos a cargo de la Agrupación Folklórica Torna y Tajea, que ofrecerá una actuación especial para celebrar el inicio de la Navidad y acompañar la apertura del montaje.

Con esta inauguración, el barrio invita a toda la ciudadanía a disfrutar de un Belén que combina tradición, artesanía, memoria colectiva y cultura popular, consolidándose como un referente navideño en la isla.