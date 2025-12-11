La empresa Aquanaria presentará una demanda por el vuelo de un dron sobre sus instalaciones sin autorización

La empresa Aquanaria informa que presentará una denuncia por la presencia del dron en sus instalaciones. “Nosotros, a raíz de esa incursión y de esta inspección, como recoge la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Telde, vamos a presentar una demanda porque no se ajusta a la legislación y nos obliga a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento”, y añaden la demanda se presentará a la Guardia Civil, “y ellos investigarán y determinarán por los mecanismos que estimen oportunos”.

Según la empresa, primero, hay una entrada a las instalaciones no autorizada, segundo, las instalaciones están en dominio público marítimo-terrestre, fuera del municipio de Telde, “por lo que se excede de las competencias del Ayuntamiento”, y además consideran que el hacer el vuelo de drones sobre las instalaciones con personal trabajando, sin notificación y sin autorización, “en una zona de mar, que puede ser ventosa, pone en riesgo la integridad de los trabajadores de las instalaciones”. “Todo eso está perfectamente regulado en todas las guías de vuelos de drones”, aseguran fuentes de Aquanaria.

La empresa de acuicultura marina también pone en duda las fotografías que acompañaban la nota, asegurando que “la situación actual de la granja, y estamos seguros que no son de este miércoles”. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de la presencia del dron en sus instalaciones, “tomamos inmediatamente imágenes de toda la instalación y se las remitimos a Dirección General de Pesca y al Seprona, para que vieran cuál es la situación real de la instalación, porque las publicadas son, probablemente, de días anteriores a los que se produjo el episodio”.

Aquanaria sigue manteniendo que el origen de la muerte de miles de toneladas de peces en sus jaulas de Melenara está en el emisario submarino n.º 222, de titularidad municipal, localizado frente a la costa de Melenara.

El Ayuntamiento de Telde envió ayer un comunicado denunciando la aparición de «nuevos restos de peces muertos» en el litoral, «dentro de las jaulas marinas ubicadas frente a la costa del municipio», una información que se enfrenta a la del Plateca, que el la reunión celebrada este martes comunicó oficialmente que no quedaban restos en los módulos de la piscifactoría. El hallazgo de peces muertos y manchas aceitosas fueron detectados mediante una inspección aérea realizada por la unidad de drones de la Policía Local de Telde.

(Habrá ampliación)