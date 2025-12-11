La empresa de jaulas marinas veta al alcalde de Telde y a su equipo técnico en plena crisis del litoral

El Ayuntamiento de Telde lamenta que, después de haberse hecho público este miércoles —a través de imágenes captadas por la unidad Unidron de la Policía Local— la existencia de peces muertos dentro de las jaulas marinas y restos flotando en aguas próximas a Salinetas, este jueves se haya procedido a realizar labores intensivas de retirada y limpieza en la zona, una actuación que confirma la veracidad de los hallazgos municipales. Durante la mañana, la unidad de drones constató un aumento significativo del número de embarcaciones y de personal extrayendo restos orgánicos y peces muertos, intervención que se habría activado tras evidenciarse públicamente la situación real de las instalaciones.

Las imágenes captadas por la Policía Local el miércoles —y nuevamente este jueves— muestran a las técnicas de Salud Pública del Gobierno de Canarias presentes durante estas actuaciones, testificando de primera mano la extracción de restos, tal y como viene ocurriendo desde el inicio de esta crisis. El Ayuntamiento recuerda que la Policía Local de Telde mantiene un archivo audiovisual extenso, continuo y cronológico del episodio, material que contradice informaciones alejadas de la realidad que han circulado en los últimos días sobre la supuesta ausencia de peces muertos en las jaulas.

El Consistorio entiende que este incremento de actividad en la limpieza del litoral responde al descubrimiento evidente de que aún quedaban restos en las jaulas, en contradicción directa con lo comunicado este martes en la reunión del Pleteca, donde se afirmó que la empresa había asegurado que no existían peces muertos en las instalaciones.

Mientras tanto, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, había trasladado ya este miércoles una comunicación formal al Gobierno de Canarias —así como a las consejerías implicadas— solicitando una reunión urgente, en cuestión de horas, para abordar la gravedad de los hechos y las incoherencias entre los informes oficiales y la realidad detectada por el propio Ayuntamiento. Esa invitación no ha sido aceptada, ni ha recibido respuesta alguna por parte del ejecutivo autonómico.

En la tarde del miércoles, el consejero Narvay Quintero comunicó al alcalde que el director general de Pesca, Esteban Reyes, visitaría este viernes las instalaciones junto a técnicos de la Consejería, en una embarcación destinada a inspeccionar el estado de las jaulas. El alcalde confirmó su asistencia, acompañado del equipo técnico municipal, fijándose como punto de encuentro, este viernes, en el muelle de Taliarte a las 11.00 horas.

El objetivo, según explica Peña, era “colaborar activamente, sumar esfuerzos y avanzar de manera conjunta en la investigación de lo ocurrido”. Sin embargo, hacia el mediodía de este jueves, el director general de Pesca informó al alcalde de que la empresa se niega a permitir su acceso —y el del personal técnico municipal— a las jaulas, una decisión que el Ayuntamiento califica de “incomprensible, injustificada y contraria al deber de colaboración en un episodio de impacto público y ambiental sin precedentes”, quedando reducida la visita a un técnico de la Consejería y de la ULPGC. El director de Pesca ha decidido no acudir.

Para el gobierno municipal, esta negativa constituye una obstrucción directa a la investigación y agrava aún más las dudas sobre la transparencia y veracidad de la información facilitada hasta ahora. Ante esta situación, y dado el carácter urgente y la falta de acceso a la instalación, el alcalde ha solicitado de manera inmediata la intervención de la Guardia Civil, activando la colaboración del Grupo Territorial de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el fin de que los agentes especializados inspeccionen los fondos marinos y el estado real de las jaulas, aportando una evaluación independiente, técnica y objetiva.

El Ayuntamiento de Telde reitera que continuará actuando con firmeza, transparencia y responsabilidad para defender la salud pública, la seguridad de la ciudadanía y la protección del litoral, y exige al Gobierno de Canarias una respuesta institucional inmediata y acorde a la magnitud de la crisis.

Respaldo a Unidron

El Ayuntamiento de Telde expresa su respaldo absoluto a la labor profesional, rigurosa e incansable de la Policía Local y de su unidad especializada de drones, Unidron, “cuya intervención está siendo clave en la gestión de esta crisis y en la obtención de información veraz sobre lo que ocurre en el entorno de las jaulas marinas”. El gobierno municipal subraya que, “mientras otras administraciones guardan silencio o difunden datos contradictorios, es precisamente el Ayuntamiento quien está realizando las únicas comprobaciones directas y continuadas en el mar, aportando evidencias objetivas a la opinión pública”.

Desde el órgano local se destaca, además, la "llamativa contradicción" en la reacción de la empresa acuícola. Así, la misma unidad de drones, cuya presencia ahora cuestiona Aquanaria —argumentando falta de competencia o supuestos riesgos operativos—, es la misma que, durante años, ha colaborado con la compañía de forma voluntaria, desinteresada y profesional, siempre a petición de la propia empresa, cuando requería asistencia técnica o documentación audiovisual para asuntos que les afectaban.

“Resulta curioso”, señalan fuentes municipales, “que aquello que durante tanto tiempo fue útil y válido cuando lo solicitaba la empresa, ahora parezca ser considerado inapropiado cuando la inspección no parte de ellos, sino cuando se trata de esclarecer una situación que afecta al interés público y a la salud del litoral teldense”.

El Ayuntamiento reafirma que Unidron “ha actuado conforme a sus protocolos, en el marco de sus funciones de seguridad y protección ciudadana, y que su intervención ha permitido destapar hechos que de otro modo habrían permanecido ocultos”. Por ello, el gobierno municipal insiste en que “seguirá apoyando y utilizando todos los medios técnicos y humanos disponibles para defender a la ciudadanía y para impedir que esta crisis se gestione bajo sombras o medias verdades”.