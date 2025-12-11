Hallan sin vida al hombre de 86 años desaparecido en Telde desde el 25 de noviembre
El cuerpo sin vida de Manuel S. M. fue localizado tras varios días de búsqueda en el municipio grancanario
El dispositivo de búsqueda de Manuel S. M., el hombre de 86 años desaparecido en Telde desde el pasado 25 de noviembre, ha concluido de forma trágica. El cuerpo sin vida del vecino ha sido localizado en las últimas horas, según han confirmado fuentes relacionadas con la investigación.
Desde que se activó la alerta de SOS Desaparecidos, el caso fue considerado de riesgo alto debido a la situación de vulnerabilidad del afectado. Manuel sufría posibles problemas de desorientación y requería medicación, lo que hizo que su desaparición se calificara como urgente.
Fue visto por última vez en la localidad grancanaria
La última vez que se le vio fue en el entorno del municipio de Telde, vestido con pantalón de deporte gris, sudadera negra y chanclas. Esta vestimenta, poco adecuada para largas exposiciones al exterior, agravaba la preocupación por su integridad física, especialmente dada su avanzada edad.
Durante días, cuerpos de seguridad, voluntarios y familiares mantuvieron activo el rastreo en diferentes zonas del municipio.
