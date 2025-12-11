Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde ruega precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros adversos

La alarma, emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la predicción de la AEMET, afecta a este viernes 12 y sábado 13 de diciembre

Telde

El Ayuntamiento de Telde pide precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos (en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con prealerta en Fuerteventura y Lanzarote) y fenómenos costeros adversos (en todo el Archipiélago), a partir de las 9.00 horas de este viernes 12 de diciembre y el sábado 13, emitida por la Dirección General de Emergencias del gobierno canario, en base a la predicción de la AEMET.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, pide "actuar con prudencia, serenidad y responsabilidad", evitando desplazamientos innecesarios y extremando las precauciones en las áreas costeras, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias.

El Consistorio recuerda que se informará de cualquier actualización a través de sus canales institucionales, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.

