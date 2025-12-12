Un informe de Pesca señala que las jaulas de Telde están limpias

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha acreditado en un acta «el buen estado de las instalaciones y la normalidad en la operación. Las jaulas y el agua se muestran limpias», según informaron fuentes de Aquanaria tras la visita realizada ayer por personal de la empresa y una técnico de Pesca a las instalaciones. La visita se produjo un día después de que el Ayuntamiento informase que se había constatado «un aumento significativo del número de embarcaciones y de personal extrayendo restos orgánicos y peces muertos, intervención que se habría activado tras evidenciarse públicamente la situación real de las instalaciones», en referencia a las imágenes tomadas el día anterior por el dron de la Policía Local, a las que la empresa no dio veracidad.

Mientras continúa la pugna entre la empresa propietaria de las piscifactorías y el Ayuntamiento de Telde, el Gobierno de Canarias aún no se ha pronunciado tras casi 40 días después de que se cerraran cinco playas del municipio, a la que se le suma la Bahía de Gando, información que pasó desapercibida para el Plateca al estar en zona militar y no tener competencia en ese espacio.

El alcalde Juan Antonio Peña mantuvo ayer dos reuniones, una con la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio y otra con el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca).

Peña destacó que la plataforma vecinal «está alienada con este gobierno municipal y tampoco se cree las versiones que está dando la empresa». Horas más tarde, el mismo colectivo enviaba una nota de prensa, en la que denunciaba el silencio del Gobierno de Canarias ante los hechos, además de anunciar más movilizaciones y pedir el cese del director general de Pesca, Esteban Reyes. En este contexto, el colectivo ha decidido aplazar la cadena humana prevista para hoy, al sábado, día 27 de diciembre, a las 11.00 horas como consecuencia de la borrasca Emilia.

El alcalde, en la reunión con el Plateca, puso sobre la mesa algunas cuestiones como quién es el responsable de la limpieza de las jaulas marinas, que le contestaron que la empresa, y la limpieza del mar, que corresponde a Capitanía Marítima, «que no estaba representada en la reunión pero argumentaron en otras reuniones del Plateca que nos disponen de medios para la retirada de residuos en el agua, que no se está haciendo», explicó Juan Antonio Peña, quien pidió estudiar el fondo de las jaulas, pues «puede aportar en sus sedimentos muchos datos», y que los técnicos del Plateca informaron que se hará ese estudio.

En cuanto a la denuncia de Aquanaria contra el Ayuntamiento por volar un dron de la Policía Local sobre las instalaciones en el mar, Peña explicó que «pueden denunciar, pero ese mismo dron ha colaborado con la empresa, además son autoridad y el deber de fiscalización e investigación está por encima de todo eso».

Por otra parte, en un comunicado el partido del alcalde, Ciuca-Municipalistas Primero Canarias, solicitó a la empresa Aquacanaria la «retirada urgente» de las jaulas marinas ubicadas frente a la costa de Telde, así como que «asuma los costos derivados del daño medioambiental y de la limpieza de la zona afectada». Para la organización «la situación ha alcanzado el límite de la tolerancia» para los vecinos del municipio y criticó la «actitud chulesca y amenazante de la empresa, que cada vez que se ve arrinconada por las pruebas amenaza con demandar con millones de euros a nuestros vecinos», en relación a que sus pérdidas, según la compañía, han pasado de 15 millones a 30 millones «sin criterio alguno».