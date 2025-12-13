La borrasca Emilia causa daños en Telde: caída de árboles, postes y una torre de alta tensión

La borrasca Emilia ha dejado hasta ahora decenas de incidencias en el municipio de Telde, donde han caído árboles, postes, farolas y una torre de alta tensión, corren los barrancos y se han producido daños en varios vehículos y mobiliario urbano, aunque no ha habido daños personales.

El Ayuntamiento de Telde está realizando una intensa labor informativa a la ciudadanía acerca del paso de este temporal por la ciudad a través de su canal de Whatsapp, donde recuerda insistentemente la importancia de la autoprotección y la recomendación de reducir al mínimo las salidas al exterior.

Torre de alta tensión caída y daños en varios barrios

Así, entre las principales incidencias producidas hasta ahora se encuentra la caída de una torre de alta tensión en Ojos de Garza sobre unos invernaderos, tal como avanza Teldeactualidad. Hasta allí se han trasladado de forma inmediata los equipos de seguridad y emergencia para evaluar la situación y establecer el perímetro de seguridad preciso.

Una farola caída en La Montañeta / La Provincia

Asimismo, en el barrio de La Montañeta cayó una farola con el cableado eléctrico a la calzada y en El Caracol, el desplome de una palmera destrozó varios vehículos aparcados en la calzada.

Desplazamientos del dispositivo municipal

El dispositivo activado por el Consistorio , por otro lado, se ha desplazado a La Loma de Jinámar para intentar minimizar los riesgos de caída de algunos árboles que han cedido por la fuerza del viento, y han atendido incidencias en barrios como El Calero y La Garita, entre otros, con desplazamientos de mobiliario urbano, y en La Higuera Canaria, este viernes, cayeron dos postes de luz a la GC-80.

En la Avenida del Cabildo también fue necesario talar un árbol.

El paso de la borrasca Emilia por el municipio de Telde (13/12/2025) / La Provincia

Barrancos con abundante caudal

Hasta ahora, el agua está discurriendo abundantemente por los barrancos de Salinetas, Melenara y Ojos de Garza, aunque sin desbordamientos.