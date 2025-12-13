Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

La borrasca Emilia causa daños en Telde: caída de árboles, postes y una torre de alta tensión

El Ayuntamiento activa un dispositivo especial y pide a la población extremar la autoprotección

Tala de árbol en la Avenida del Cabildo en Telde por la borrasca Emilia

Tala de árbol en la Avenida del Cabildo en Telde por la borrasca Emilia

La Provincia

Esther Medina Álvarez

Telde

La borrasca Emilia ha dejado hasta ahora decenas de incidencias en el municipio de Telde, donde han caído árboles, postes, farolas y una torre de alta tensión, corren los barrancos y se han producido daños en varios vehículos y mobiliario urbano, aunque no ha habido daños personales.

El Ayuntamiento de Telde está realizando una intensa labor informativa a la ciudadanía acerca del paso de este temporal por la ciudad a través de su canal de Whatsapp, donde recuerda insistentemente la importancia de la autoprotección y la recomendación de reducir al mínimo las salidas al exterior.

Torre de alta tensión caída y daños en varios barrios

Así, entre las principales incidencias producidas hasta ahora se encuentra la caída de una torre de alta tensión en Ojos de Garza sobre unos invernaderos, tal como avanza Teldeactualidad. Hasta allí se han trasladado de forma inmediata los equipos de seguridad y emergencia para evaluar la situación y establecer el perímetro de seguridad preciso.

Una farola caída en La Montañeta

Una farola caída en La Montañeta / La Provincia

Asimismo, en el barrio de La Montañeta cayó una farola con el cableado eléctrico a la calzada y en El Caracol, el desplome de una palmera destrozó varios vehículos aparcados en la calzada.

Desplazamientos del dispositivo municipal

El dispositivo activado por el Consistorio , por otro lado, se ha desplazado a La Loma de Jinámar para intentar minimizar los riesgos de caída de algunos árboles que han cedido por la fuerza del viento, y han atendido incidencias en barrios como El Calero y La Garita, entre otros, con desplazamientos de mobiliario urbano, y en La Higuera Canaria, este viernes, cayeron dos postes de luz a la GC-80.

En la Avenida del Cabildo también fue necesario talar un árbol.

Noticias relacionadas y más

El paso de la borrasca Emilia por el municipio de Telde (13/12/2025)

El paso de la borrasca Emilia por el municipio de Telde (13/12/2025)

Ver galería

El paso de la borrasca Emilia por el municipio de Telde (13/12/2025) / La Provincia

Barrancos con abundante caudal

Hasta ahora, el agua está discurriendo abundantemente por los barrancos de Salinetas, Melenara y Ojos de Garza, aunque sin desbordamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  4. La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
  5. Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
  6. Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
  7. DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
  8. Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles

La borrasca Emilia causa daños en Telde: caída de árboles, postes y una torre de alta tensión

Muere Rafael García Quintana, suegro de la exalcaldesa de Telde Carmen Hernández

Muere Rafael García Quintana, suegro de la exalcaldesa de Telde Carmen Hernández

Un informe de Pesca señala que las jaulas de Telde están limpias

Cuando el temporal de Reyes empujó a Telde a plantarse

Cuando el temporal de Reyes empujó a Telde a plantarse

Telde ruega precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros adversos

Telde ruega precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos y fenómenos costeros adversos

Pugna entre la piscifactoría y el Ayuntamiento de Telde tras hallar nuevos peces muertos

Pugna entre la piscifactoría y el Ayuntamiento de Telde tras hallar nuevos peces muertos

La empresa de jaulas marinas veta al alcalde de Telde y a su equipo técnico en plena crisis del litoral

La empresa de jaulas marinas veta al alcalde de Telde y a su equipo técnico en plena crisis del litoral

El Belén Artesanal de Lomo Magullo, con figuras de madera y rincones emblemáticos, abre sus puertas este sábado

Tracking Pixel Contents