La borrasca Emilia causa daños en Telde: caída de árboles, postes y una torre de alta tensión
El Ayuntamiento activa un dispositivo especial y pide a la población extremar la autoprotección
La borrasca Emilia ha dejado hasta ahora decenas de incidencias en el municipio de Telde, donde han caído árboles, postes, farolas y una torre de alta tensión, corren los barrancos y se han producido daños en varios vehículos y mobiliario urbano, aunque no ha habido daños personales.
El Ayuntamiento de Telde está realizando una intensa labor informativa a la ciudadanía acerca del paso de este temporal por la ciudad a través de su canal de Whatsapp, donde recuerda insistentemente la importancia de la autoprotección y la recomendación de reducir al mínimo las salidas al exterior.
Torre de alta tensión caída y daños en varios barrios
Así, entre las principales incidencias producidas hasta ahora se encuentra la caída de una torre de alta tensión en Ojos de Garza sobre unos invernaderos, tal como avanza Teldeactualidad. Hasta allí se han trasladado de forma inmediata los equipos de seguridad y emergencia para evaluar la situación y establecer el perímetro de seguridad preciso.
Asimismo, en el barrio de La Montañeta cayó una farola con el cableado eléctrico a la calzada y en El Caracol, el desplome de una palmera destrozó varios vehículos aparcados en la calzada.
Desplazamientos del dispositivo municipal
El dispositivo activado por el Consistorio , por otro lado, se ha desplazado a La Loma de Jinámar para intentar minimizar los riesgos de caída de algunos árboles que han cedido por la fuerza del viento, y han atendido incidencias en barrios como El Calero y La Garita, entre otros, con desplazamientos de mobiliario urbano, y en La Higuera Canaria, este viernes, cayeron dos postes de luz a la GC-80.
En la Avenida del Cabildo también fue necesario talar un árbol.
Barrancos con abundante caudal
Hasta ahora, el agua está discurriendo abundantemente por los barrancos de Salinetas, Melenara y Ojos de Garza, aunque sin desbordamientos.
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles