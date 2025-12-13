Muere Rafael García Quintana, suegro de la exalcaldesa de Telde Carmen Hernández
Vecino de Telde, destacó por una larga trayectoria vinculada a la música popular canaria
Rafael García Quintana, vecino de Telde y suegro de la exalcaldesa del municipio Carmen Hernández, ha fallecido dejando tras de sí una larga trayectoria ligada a la música popular canaria. Iniciado en el canto desde muy joven, fue un intérprete autodidacta con una voz potente y personal, reconocido por sus isas, folías, malagueñas y boleros de Antonio Machín.
A lo largo de su vida compartió escenarios con figuras como María Mérida y Mari Sánchez y siempre recordó con especial orgullo haber sido el primer teldense en actuar en el teatro Pérez Galdós, donde obtuvo el aplauso del público.
Compaginó su afición musical con su vida laboral y participó en diversas rondallas y agrupaciones folclóricas, manteniéndose vinculado al canto hasta edades avanzadas, ya jubilado, con la agrupación Gran Faycán del centro de mayores de Telde.
Defensor de la interpretación tradicional, fue crítico con los cambios introducidos en el folclore canario y mostró siempre su preocupación por la pérdida de fidelidad a las formas originales y por la falta de transmisión a las nuevas generaciones.
En el ámbito político, Nueva Canarias Telde ha trasladado sus condolencias a la familia y ha expresado su apoyo a Carmen Hernández y a sus allegados tras el fallecimiento.
