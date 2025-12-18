Temor en La Garita: un boquete en una de las nadadoras pone en riesgo la integridad de la escultura de la avenida
Una de las esculturas en posición casi horizontal registra un hueco en el trasero y temen que la imagen se llene de agua de lluvia, coja peso y termine por caer al mar
La Asociación de Vecinos Punto y Seguido de La Garita ha mostrado su preocupación por el estado de deterioro que presentan las esculturas ubicadas en el paseo marítimo de La Garita, tras detectarse un agujero en una de las figuras y daños visibles en su anclaje.
Según explicó Miguel Santana, presidente de la asociación vecinal, el desperfecto fue advertido esta mañana por un vecino que suele caminar por la zona. “No sabemos cuándo ni cómo se hizo el agujero. Desconocemos si fue provocado por el ser humano o si se debe al deterioro natural”, señaló Santana, quien añadió que el anclaje de las esculturas lleva tiempo mostrando signos evidentes de desgaste.
El representante vecinal alertó de que las recientes lluvias podrían agravar la situación, ya que el agua puede acumularse en el interior de la escultura y, debido a su peso, provocar su caída. “Ese es el mayor temor que tenemos”, afirmó.
Las esculturas, que representan un salto simultáneo de dos nadadoras hacia el mar, fueron inauguradas el 26 de julio de 2002 y nunca han sido restauradas desde entonces. La obra es autoría del escultor grancanario José Luis Marrero Cabrera.
Desde la asociación vecinal también se denuncia la falta de mantenimiento no solo de estas esculturas, sino de otras obras artísticas del municipio. Santana recordó que existen distintas versiones sobre el significado de la obra: algunas la vinculan a antiguas pescadoras de la zona y otras la relacionan con un homenaje a una nadadora que fue popular en el municipio, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente.
Los vecinos reclaman una revisión urgente del estado de las esculturas y actuaciones de conservación que garanticen la seguridad y preservación de este elemento del patrimonio cultural del paseo marítimo.
